Ekonomide olumlu sinyaller iş gücüne katılım artıyor

Buğra Kardan

Küresel salgınla mücadeleye hız veren Türkiye’de şirketlerin iflas ilan etmelerini ve tenkisata gitmelerini önlemek için birtakım tedbirler alındı. İstihdamı korumak amacıyla kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ve fesih kısıtı gibi uygulamalar devreye sokuldu. Bu sayede işsizlik rakamları Avrupa ve Asya ülkelerinin altında kaldı. 7

Toparlanma etkilerini gösteriyor

Haziran ayından bu yana ekonomide görülen V tipi toparlanma ise işsizlik oranını aşağı çekti. Hem üretimin hem iç ticarette hem de ihracatta başarılara başarı eklenmesi istihdamı bir miktar arttırdı.

KÇÖ etkili oldu

Bu artışın devam etmesi temennisinde bulunan iktisatçılar, şu görüşleri dile getirdiler: “Ne yazık ki ekonominin kuvvetli şekilde büyüdüğü dönemlerde dahi işsizlik oranını tek haneli rakamlara indirmede güçlük çekildi. Son senelerde ise daha sıkıntılı bir tablo belirdi. Hatırlanacaktır, 2018’de içeriden ve dışarıdan gelen kur taarruzlarının reel sektöre vurduğu darbeden ötürü işsizlik oranı yüzde 14’ü buldu. Kur taarruzlarının püskürtülmesinin ardından da pandemi şokuyla karşı karşıya kalındı. Bu durum doğal olarak istihdamı daralttı. Şükür ki KÇÖ’nün uygulamaya konulması ve işten çıkarmaların engellenmesiyle büyük bir bunalımın önüne geçildi.”

Hükümetten önemli hamleler

Ekonomi yönetiminin art arda aldığı tedbirler, işsizlik oranının artışını frenledi. Hayatın yaz ayında normale dönmesi de iş gücü piyasasına olumlu yansıdı. İstihdam rakamlarında ivmenin yukarı yönlü olduğuna dikkat çeken ekonomistler, bunda hükümetin ilan ettiği sosyal paketlerinin önemli rolü bulunduğunu belirttiler. Ayrıca şunları kaydettiler: “İşsizlik oranında sınırlı da olsa bir gerileme var. Pandemiden ötürü yüzde 51’den 47’ye kadar inen iş gücüne katılım oranı yeniden yüzde 50’ye dayandı. 1.5 milyon yeni istihdam oluşturuldu. İlk 4 ayda 1.8 milyon insan iş gücü piyasasını terk etti. Ancak sonraki aylarda iş gücüne katılım 1.3 milyon arttı. Diğer yandan haziranda yüzde 14’e ulaşan işsizlik oranı eylülde yüzde 12.7’ye düştü. Bu tablo moralleri, ilerisi için umutları arttırıyor. İşsizlik noktasında elde edilen başarı yeterli mi? Değil. Artık işsizliğe yönelik çok boyutlu ve koordineli politikalar tasarlanmalı. Ancak bu şekilde ülke büyür, refah ve kalkınma artar.”