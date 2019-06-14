Ekonomide kritik rakamlar açıklandı Cari açık nisan ayında 1,3 milyar dolar açık verdi. Ocak-nisan döneminde açık 3,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Cari açık nisan ayında 1,3 milyar dolar açık verdi. Ocak-nisan döneminde açık 3,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıntılar Geliyor...

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