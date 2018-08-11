Ekonomide istikrar ve disipline devam

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlediği “Yeni Ekonomi Modeli” tanıtım toplantısında ekonominin yeni yol haritasını açıkladı. Türkiye’nin son 15 yıldır küresel rol model bir ülke olduğunu ifade eden Albayrak, ekonomide atılacak adımlarda ‘kararlılık’ vurgusu dikkat çekti.

Yeni dönemde Türkiye’nin tüm kurumlarıyla, tüm detaylı stratejileriyle daha hızlı ve daha güçlü politikalarla hedeflerine ilerlediği bir süreç olacağını ifade eden Albayrak, iş dünyası ve ekonomistlerle periyodik toplantılara devam edeceklerini söyledi. Albayrak, “Her alanda hem içeriden hem dışarıdan danışmanlar, bakan yardımcıları ve genel müdürlerle çok daha etkin bir bakanlık olacağız. Attığımız adımlarla ve ekonomik vizyonlarla birlikte izleyeceğimiz politikaları istişare ederek yolumuza devam edeceğiz. Her bir adımı ince ince döşeyerek aksiyon alacağız’’ dedi.

‘KARARLI BİR YAKLAŞIM’

Eylülde açıklayacaklarını belirttiği Orta Vadeli Plan’la detayların çok hızlı bir şekilde ortaya çıkacağını belirten Bakan Albayrak, yeni ekonominin en önemli adımlarından birinin ‘kararlı bir yaklaşım’ olduğunu kaydederek şunları söyledi:

“Bu bakanlığın koordinasyonunda çok daha kararlı ve emin adımların atıldığı bir dönem başlayacak. Bu yapının güçlü bir reflekse ve alt yapıya sahip olması lazım. Yeni yapı sürdürülebilir ve katılımcı olacak.”

Ekonomideki mevcut tablonun Türkiye’nin makro göstergeleri dikkate alındığında makul ve mantıklı olmadığını ifade eden Bakan Albayrak, etkin bir iletişim ve güvene dayalı bir süreci ortaya koymak gerektiğinin altını çizdi.

Merkez Bankası’nın bağımsız yapısına vurgu yapan Albayrak, “Merkez Bankası’nın tam bağımsızlığı prensip olarak devam etmesi gereken bir husus. Bütün hedeflere ulaşılmasını Merkez Bankası tarafından koordine edilmesi gereken bir süreçten bahsediyoruz. Finansal istikrarın daha da güçlendirilmesi önceliklerimizden biri olacak” dedi.

YAPISAL REFORMLAR

Yapısal reformlar konusunda bakanlıkta yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Berat Albayrak, süreci hızlı bir şekilde teker teker hayata geçireceklerini kaydetti.

Yeni ekonomik yaklaşımın 4 sac ayağı olduğunu ifade eden Albayrak, “Ben bunu 3+1 diye tanımlıyorum” dedi. Bakan Albayrak, bunları, ‘Ekonomik dengeleme’, ‘Sürdürülebilir sağlıklı büyüme’, ‘Daha adaletli paylaşım’ ve ‘Nitelikli insan gücü ve güçlü toplum’ olarak sıraladı. Kamuda tasarruf tedbirlerine başladıklarını ifade eden Bakan Albayrak, özetle şunları söyledi:

“2018-19 yıllarında Türkiye birinci fazı bitirip, sürdürülebilir ve istikrarlı büyüme dediğimiz ikinci faza geçecek. Bu süreci 2020-21 yılında ortaya koyduktan sonra 3. fazı dediğimiz daha adaletli bir paylaşıma taşıyacağız. Daha sonra +1 dediğimiz nitelikli insan ve güçlü toplumu ortaya koyacağız.

Birinci sac ayağı enflasyonla mücadele olacak. İkinci adım çok daha sıkı bir Ankara-Maliye Bakanlığı, üçüncüsü cari açığın düşürülmesi. Cari açığın düşürülmesi ile ilgili stratejik adımların atıldığı önemli bir dönem olacak. Sermaye piyasalarını derinleştirecek çok önemli 1,5 yıl olacak.”