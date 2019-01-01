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Ekonomide hayat bugünden itibaren değişiyor

2019'la birlikte değişim rüzgarlarının eseceği ekonomi sektöründe KOBİ’lerin ticari alacaklarına 1 Ocak itibarıyla devlet garantisi verilecek.

01 Ocak 2019 Salı 12:08
Ekonomide hayat bugünden itibaren değişiyor

 Ekonomi Servisi 

Türkiye 2019’a müjdeli haberlerle giriyor. KOBİ’lerin ticari alacaklarına 1 Ocak itibarıyla devlet garantisi verilecek. Doğalgaz ve elektrik fiyatlarında yüzde 10 indirim yapılacak. 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret ise 417 liralık artışla 2 bin 20 lira olacak.

İşte gelecek belli başlı yenilikler

-Asgari ücret net 2 bin 20 lira olacak. Evli ve üç çocuklu bir asgari ücretlinin maşı, asgari geçim indirimiyle 2 bin 155 liraya yükseldi.

-2019’da asgari ücret desteği dokuz aydan 12 aya çıkacak. 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran işyerleri için 101 lira, 500’ün altında sigortalı çalıştıran işyerleri için ise 150 lira destek verilecek.

-Bölgesel istihdam teşviki 1 Ocak itibarıyla bir yıl daha uzatılacak. 51 il ve iki ilçede işverenlere sağlanan 6 puanlık SGK teşviki devam edecek. Sigorta prim teşviki uygulaması 2019’da 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran işyerleri için 3 puan, 500’ün altında sigortalı çalıştıran işyerleri için 5 puan olacak.

-2019 ve 2020’de ilk defa işe alınacak işçinin asgari ücret üzerinden tüm sigorta ve vergi giderlerini devlet karşılayacak.

-Yeni makine-teçhizat alımlarında KDV alınmayacak.

-Elektrik fiyatlarında da konutta yüzde 10 indirim yapılacak. Konutlar, KOBİ’ler ve ticarethanelerde doğalgazın fiyatında yüzde 10 indirime gidilecek.

-İstanbul’daki köprü cezaları affedilecek.

-Trafik cezaları 2019’da artırılmayacak.

-Alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanan alıcılar için uygulanan teminat oranları poliçede belirtilecek. Teminat oranları ilgili alıcının skoruna göre yüzde 70 ile yüzde 90 arasında belirlenecek.

-Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2019-2023 yılları arasında 41 ildeki hayvancılık yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği sağlanacak.

-Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran ancak ödeme yapmayarak hakkını kaybeden borçlulara, yeniden imkân tanınıyor. Ödemeleri gereken tutarları, geç ödeme zammı ile birlikte Şubat 2019’a kadar ödemeleri şartıyla yapılandırmadan yararlanmaya devam edebilecekler.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 12:08
  1. İstanbul
  2. KOBİ
  3. Doğalgaz
  4. elektrik fiyatlarıv
  5. Asgari ücret
  6. asgari ücret desteği
  7. Bölgesel istihdam teşviki
  8. SGK teşviki
  9. Sigorta prim teşviki uygulaması
  10. KDV
  11. Trafik cezaları
  12. Alacak sigortası
  13. Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması
  14. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun

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