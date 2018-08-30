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Ekonomide de hedef zafer

Ekonomi yönetimi ve iş dünyası, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladıkları mesajda, ‘Ekonomik zafer’in altını çizdi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 11:44
Ekonomide de hedef zafer

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yayınladığı mesajında “Başta 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz olmak üzere tüm hedeflerimize kararlı adımlarla ilerlerken geçmişin bize sağladığı özgüvenle hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu mesajında “Bu ülkede taş üstüne taş koyanlara, vefa ve minnet borcumuzu ödemek için biz iş dünyasına düşen de daha fazla üretmek, daha fazla istihdam sağlamaktır” dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye’nin son zamanlarda maruz kaldığı ekonomik taarruza karşı ATO olarak mücadele edeceklerinin altını çizerek, her koşulda devletin ve milletin yanında olduklarını bildirdi.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur ise mesajında, “30 Ağustosları ekonomik zaferlerimiz ile taçlandırmalıyız’’ açıklamasında bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 11:44
  1. Ankara
  2. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  3. tobb
  4. askon
  5. ato

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