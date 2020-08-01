Ekonomi V şeklinde toparlanma sinyali veriyor

Toparlanmanın ilk etkileri, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi’nde görüldü. Buna göre endeks, haziranda 53.9’a yükselerek, şubat ayından beri ilk kez eşik değer 50’nin üzerinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ihracat rakamları da ekonomide ivmelenmenin işaretlerini verdi. İhracat haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15.7 artarak 13 milyar 462 milyon dolar, ithalat yüzde 8.3 artarak 16 milyar 308 milyon dolar oldu.