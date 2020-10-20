Ekonomi pandemiye karşı antikor üretmeyi başardı

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Ekonomide pandemi kaynaklı hasarların giderek azalma eğiliminde olduğunu gözlemliyoruz” dedi.

Hasarlar giderek azalıyor

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 2019 ve 2020’nin ilk 3 çeyreklerini karşılaştırdığı “Pandemetre-2” araştırması, yılın 3 çeyreğinde 13 göstergeden 10’unda geçen yılın aynı döneminden iyi bir gelişimin gerçekleştiğini ortaya koydu. İTO’nun Pandemetre-2 araştırmasında, 2019 yılı ile 2020’nin ilk 3 çeyreğine ait yeni kurulan firma sayıları, kredi kartı harcamaları, kredi faizleri, kapasite kullanım oranı gibi 13 veri karşılaştırıldı. 2020 yılının 9,5 ayı geride kalırken, İTO araştırmasında, ekonomide pandemi kaynaklı hasarların giderek azalma eğiliminde olduğu, öte yandan turizme dayalı sektörler ve hizmet sektörleri için topyekûn bir çabaya ihtiyaç olduğu belirtildi. İlgili kurumların resmi istatistiklerini dikkate alan araştırmaya göre, İstanbul’da 2019’un ilk 9 ayında 221 milyar lira olan vergi ödemeleri, bu yılın ilk 9 ayında yüzde 20’den fazla artışla 267 milyar liranın üzerinde gerçekleşti.

“Gelecek için umut verici”

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Türkiye ekonomisi, alınan finansal tedbirlerle desteklenince ilk 3 çeyrek gibi kısa bir dönemde, bir önceki yılın aynı döneminin üzerine çıkmayı başardı. Özellikle hizmet sektörlerinden kaynaklanan kayıplar, sanayi sektörlerimizdeki hızlı ivmelenme ve güçlü iç talep ile telafi edilebildi. Şunu da vurgulamalıyız ki bu süreçte hizmet sektörlerindeki toparlanma da gelecek için umut verici” diye konuştu. Avdagiç, göstergelerin yılın 4’üncü çeyreğinde de olumlu gidişatın sürmesi durumunda Türkiye’nin dünyanın küçüldüğü bir dönemde bile gelişimini korumuş olacağı anlamına geleceğine işaret etti.