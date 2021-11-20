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Ekonomi Ekonomi operasyonu çekmeye kalktılar! Reuters'tan provokatif analiz
Ekonomi

Ekonomi operasyonu çekmeye kalktılar! Reuters'tan provokatif analiz

Türkiye ekonomisi üzerinden başlatılan yanıltıcı yorumlara kur lobisinin operasyon medyası da eklendi.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 22:26:00 -
Ekonomi operasyonu çekmeye kalktılar! Reuters'tan provokatif analiz

Reuters'ta yayınlanan bir analizde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hedef alındı. Ekonomik dar boğaz algısı yapılan analizin esas amacı ise çok geçmeden anlaşıldı. Analizin ilerleyen bölümlerinde erken seçim algısı yaratıldı.

Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 15'e düşürmese yabancı basın kuruluşlarının da gündeminde yer aldı. Konuyu analiz eden basın kuruluşları arasında Reuters da yer aldı.

Operasyon çekmeye kalktılar

Reuters, yayınladığı analiz ile adeta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye karşı operasyona kalkıştı. Analizde TL'nin değer kaybı öne çıkarılırken, '2023 seçimleri ekonomik aklı en iyi kurma olabilir' yorumu yapıldı.

Reuters'ın analazi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

Ekonomi üzerinden Türkiye'nin istikrarına saldıran lobilerin esas hedefi ise Başkan Erdoğan. Analizde de bu açıkça gözler önüne serildi. Reuters'ın analizinde, Erdoğan iktidardayken herhangi bir geri dönüşün geçici olacağı değerlendirilmesine yer verildi.

Analizde muhalefetin dili kullanıldı

Ekonomik krizin Erdoğan'ın popülaritesini azalttığı algısını yayan analizde muhalefetin dili de kullanıldı ve erken seçime gidilebileceği belirtildi. Analizde ittifak ortağı MHP de hedef alındı. Analizde MHP'nin Erdoğan'ın yüzde 50'nin altına çektiği algısı servis edildi.

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