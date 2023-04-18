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Medya 'Ekonomi nasıl?' diye soran Yurttaş TV muhabirine 'Telefonun ne marka?' cevabı!
Medya

'Ekonomi nasıl?' diye soran Yurttaş TV muhabirine 'Telefonun ne marka?' cevabı!

Yeniakit Publisher
2023-04-18 18:46:00 - 2023-04-18 18:48:11

Sokakta vatandaşlara "ekonomi sizce nasıl?" diye soran Yurttaş TV muhabiri beklemediği bir karşılık aldı. Muhabir, soru sorduğu vatandaşın "cep telefonunu çıkarır mısın?" karşılığına cevap vermeyerek telefonunu çıkartmaktan geri durdu.

Sokak röportajı gerçekleştiren Yurttaş TV muhabiri, vatandaşlara "Şu an ekonomi sizce nasıl? Memnun musunuz?" diye sordu.

Vatandaş, muhabire "Telefonun ne marka" karşılığını verdi.

Muhabir telefonunu bir süre çıkarmayınca, vatandaş, "Niye çıkarmıyorsun telefonunu? Tabii ki ekonomiyi telefonla kıyaslayacağım" ifadesini kullandı.

İkili arasında bir süre devam eden diyalogda muhabir çareyi telefonunu çıkarmayarak sözü değiştirmekte buldu.
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