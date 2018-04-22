'Ekonomi kötü' yalanına tokat gibi yanıt!

Erken seçim kararının ekonomideki kötü gidişten dolayı alındığına yönelik yalanları Türkiye BankalarBirliği'nin (TBB) verileri ayyuka çıkardı. Batık kredi oranı 2.5 yılın en düşük seviyesine gerilerken, bireysel kredi ve kredi kartı borcundan dolayı takibe alınan kişi sayısı düştü. Reel sektörde protestoedilen senet adedi azalırken, karşılıksız çek sayısı da geriledi.



BATIKLAR YÜZDE 2.9'A İNDİ

Hükümetin ekonomiyi canlandırmak için geçen yıl başlattığı Kredi Garanti Fonu uygulamasının etkisiyle bankaların Şubat 2017'de 1.8 trilyon lira olan kredi hacmi, bu yılın aynı döneminde 2 trilyon 176 milyar liraya çıktı. Kredi hacmi yüzde 20 büyürken, tasfiye olunacak alacak tutarı ise binde 4 artarak 65.2 milyar lira oldu. Geçen yılın şubat ayında yüzde 3.5 olan batık kredi oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 2.9 ile 2015'in ikinci yarısından bu yanaki en düşük seviyeye geriledi.



BÜYÜMENİN OLUMLU ETKİSİ

Ekonominin büyüdüğü dönemlerde kredi geri dönüşlerinde sıkıntı olmadığını belirten bankacılar, yeniden yapılandırma taleplerinin de ödeme sıkıntısından kaynaklanmadığının altını çizdi. Bankacılar, "Bu durumun birinci nedeni kurdaki artış. İkinci ve en önemli neden ise uzun vadeli yatırımların kısa vadeli kredilerle finanse edilmesi" değerlendirmesinde bulundu.



REEL SEKTÖR ÖDEME YAPTI

Reel sektörde çarkların döndüğünün önemli bir göstergesi de protesto edilen senetlerdeki düşüş oldu. 2018'in ilk iki ayında protesto edilen senet sayısı yüzde 7 azalarak 144 bine gerilerken, parasal tutar 2.2 milyar lira oldu. Yılın ilk çeyreğinde karşılıksız çeklerin tutarı yüzde 16, adeti ise yüzde 34 azaldı. Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tüm çeklere oranı adet olarak yüzde 1.9, tutar olarak ise yüzde 2.1 oldu.



TAKİBE ALINANLAR DÜŞTÜ

Bankaların batık kredi oranındaki düşüş ve ekonomide sıkıntı olmadığının bir diğer göstergesi ise, takibe alınan birey sayısındaki düşüş ile protesto edilen senet ve karşılıksız çıkan çek sayısındaki azalış oldu. Bu yılın ilk iki ayında bireysel kredi ve kredi kartı borcundan dolayı takibe alınan kişi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 264 bine indi. Aynı dönemde kredi kartından dolayı takibe alınanlar yüzde 16 azaldı.



IMF: SEÇİM BELİRSİZLİĞİ BİTİRİR

Uluslararası Para Fonu'nda (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Poul Thomsen, "erken seçimle" ilgili açıklama yaptı. Thomsen, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin erkene alınmasına yöneliksoruya, "Seçimlerin erken yapılması umarım piyasalardaki tüm belirsizliği giderir" yanıtını verdi.



BATIK ORANI 2.5 YILIN DİBİNDE

2017/Şubat 2018 Şubat

Kredi (Milyar TL) 1.809 2.176

Batık kredi (Milyar TL) 64.9 65.2

Batık oranı (%) 3.5 2.9

Protesto edilen senet ( Bin adet) 155 144

Bireysel kredi ve kartta takip sayısı (Bin kişi) 272 264



KARŞILIKSIZ ÇEKLER % 34 AZALDI



2017/3 ay

Karşılıksız çek sayısı 148.239

Çek tutarı (milyon TL) 5.391



2018/3 ay

Karşılıksız çek sayısı 97.491

Çek tutarı (milyon TL) 4.533

SABAH