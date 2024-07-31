Ekonomi iyi değil, çok iyi! Bu tabloyu milleti zehirlemek isteyenlerin gözüne sokmak lazım

Necmettin Batırel, Türkiye'nin ekonomik programının yabancı yatırımcıları cezbettiğini belirtti. Yabancı sermaye girişinin artışıyla brüt rezervlerin tarihî zirveye ulaştığını söyleyen Batırel, Türkiye'nin yüksek teknolojiye yönelik teşvik programlarını övdü. Batırel, Türkiye gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Hükûmetin son 1 yılda uyguladığı ekonomik program yabancı yatırımcıların girişi için büyük zemin hazırladı. Mehmet Şimşek yönetimindeki ekip politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 50'ye yükseltti. Yabancı sermayenin Türkiye'ye girişini hızlandıracak büyük adım atıldı. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, faiz indirimlerinin gündemde olmadığını söyleyerek uluslararası finans çevrelerine garanti verdi. Son dönemde ekonomiye duyulan güvenin artması sonucu yabancı sermaye girişinin artışıyla, brüt rezervler 154 milyar dolarla tarihî zirveye ulaştı. Yabancı yatırımcılar şu anda Türkiye'nin 2025 yılındaki performansını fiyatlıyor. "Ucuza kredi alıp pahalıya mevduata bağlama yöntemi" olarak bilinen "carry trade" uygulaması ile Mart 2024'ten bu yana yaklaşık 20 milyar dolarlık giriş yaptılar.

Türkiye'nin kredi notlarındaki düzelme uluslararası doğrudan yatırımcılar açısından sevindirici bir gelişme oldu. Brezilya'daki G20 toplantılarına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'de uygulanan ekonomi programı ile makro istikrarı güçlendireceklerini ve büyüme potansiyelini artıracaklarını vurguladı. Türkiye'yi tercih eden kısa vadeli yabancı sermaye, devlet iç borçlanma senetleri üzerinden giriş yapıyor. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Bankacılıktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Matteo Patrone, Türkiye'deki ekonomik toparlanmanın meyvelerini verdiğini belirterek, bankanın bu yıl ülkeye rekor yatırım yapacağını söyledi. "Yatırımcıların Türkiye iştahı geri geliyor" diyen Patrone, bizim tespitimize göre, 12-18 ay öncesine göre Türkiye'ye çok daha fazla yabancı ilgisi var” dedi… Uluslararası kredi kuruluşu Fitch, körfez ülkelerinin Türkiye'de banka satın alarak varlıklarını büyüteceklerini açıkladı. HSCB Bank, uygulanan politikaların ekonomiyi olumlu yönde etkilediği dile getirdi. Dolarizasyonun azaldığına vurgu yapılan analizde, portföy yatırımlarının arttığı vurgulandı… ABD’nin en büyük yatırım bankası Morgan Stanley ise Türkiye’nin şu anda 258 olan 5 yıllık risk priminin 217 düzeyine ineceğini açıkladı. Portföy yatırımları, mayıs sonu itibarıyla 118,3 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde yabancıların hisse senedi stoku yüzde 39,2 yükselişle 41,1 milyar dolar, tahvil stokları yüzde 276,8 artışla 9,9 milyar dolar oldu. Son not: Uluslararası rayting kuruluşu Moody’s, TÜPRAŞ ve KOÇ HOLDİNG’in kredi notunu B2’den Ba3’e yükseltti, pozitif görünümlerini korudu.

En güzel gelişme: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek teknolojiye yönelik dev teşvik programını açıkladı. Otomotiv alanında üretim kapasitemiz yıllık 1 milyon adede çıkacak. 20 milyar dolarlık özel sektör yatırımı gelecek. HIT-30 Programıyla vergi teşvikleri ve hibe desteklerinden oluşan toplam 30 milyar dolarlık kaynak yüksek teknoloji yatırımlarına yönlenecek. Güneş enerjisinde 15 gigavatlık bir kapasitenin tesisine yönelik hücre yatırımlarına megavat başına 8 bin dolara kadar hibe desteği sağlanacak. Türk ekonomisi teknolojinin beyni çip üretimi başta olmak üzere katma değeri yüksek ürünlerin imalatını gerçekleştirerek devler ligine girecek... Bu tabloyu “ekonomi iyi değil” diyerek milleti zehirlemek isteyenlerin gözüne sokmak lazım."

ÖNE ÇIKAN VİDEO