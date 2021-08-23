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Ekonomi

Ekonomi için kritik veri açıklandı

Tüketici Güven Endeksi, ağustos ayında temmuz ayına göre yüzde 1,6 gerileyerek yüzde 78.2 oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 10:15:00 -
Ekonomi için kritik veri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,6 oranında azaldı; Temmuz ayında 79,5 olan endeks, Ağustos ayında 78,2 oldu.
Hanenin maddi durumu endeksi 61,3 oldu

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Temmuz ayında 57,9 iken, Ağustos ayında %5,8 oranında artarak 61,3 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 78,6 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Temmuz ayında 79,8 iken, Ağustos ayında %1,4 oranında azalarak 78,6 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 75,3 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Temmuz ayında 83,2 iken, Ağustos ayında %9,6 oranında azalarak 75,3 oldu.

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi 97,7 oldu

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Temmuz ayında 97,0 iken, Ağustos ayında %0,7 oranında artarak 97,7 oldu.

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