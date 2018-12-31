Ekonomi dünyasıyla ikinci toplantı

Beylerbeyi Sarayı’nda gerçekleşen toplantıya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, Twitter hesabından yapılan paylaşımda “2018’i geride bırakırken, akademisyen ve ekonomistlerimizin yıl değerlendirmelerini ve 2019 projeksiyonlarını dinledik” denildi.

Görüş alış-verişi

Toplantıda Bakan Berat Albayrak’ın senenin son günü yaklaşırken 2018’i değerlendirdiği, son gelişmeler çerçevesinde görüş alışverişinde bulunduğu, ekonomi alanında hayata geçirilmesi gereken politikaları istişare ettiği ve 2019 yılına ilişkin yol haritası konusunda bilgilendirme yaptığı belirtildi.

İlki 23 Temmuz’da yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 23 Temmuz’da akademisyen ve ekonomistler ile İstanbul’da istişare toplantısı gerçekleştirmişti.

Albayrak, 23 Temmuz’daki toplantının ardından yine Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün akademisyenlerimiz ve ekonomistlerimiz ile ekonomi alanında hayata geçirmemiz gereken politikalara ilişkin verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Bu gibi toplantıları düzenli hale getirerek her kesimden alacağımız katkılar ile yol haritamızı ortaya çıkaracağız” ifadelerini kullanmıştı.

Düzenli hale geliyor

Bakan Berat Albayrak, bu gibi toplantıları düzenli hale getirerek her kesimden alacakları katkılar ile yol haritasını ortaya çıkaracaklarını bildirmişti.