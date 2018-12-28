Ekonomi dünyası EGD’de buluştu

TİM’in desteğiyle bu yıl 14’üncüsü düzenlenen etkinlikte EGD üyeleri, siyaset ve iş dünyasından isimler bir araya geldi.

Açılışta konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, “Biz ihracat yapalım, sizler değerli kalemlerinizle yazın. 2019’da daha çok ihracat konuşalım. Hepimizin, ülkemizin buna ihtiyacı var” dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç de bu yılın sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada çetin geçen bir yıl olduğunu söyledi.

2019’un zorlu ama umut dolu bir yıl olacağını belirten Avdagiç, “Bu zorlu yılı üretimin gücüyle geride bırakacağız. Çünkü iş dünyası olarak 2019’da üretimin yeni kodlarını programlayarak ekonomide bambaşka pencereler açmak istiyoruz” diye konuştu.