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Ekonomi dünyası derinden sarsıldı! Türk devi şirketlerini bir bir satıyor

Ferit Şahenk'in başında bulunduğu Doğuş Holding'in Avrupa'daki bazı turizm işletmelerini Dubai merkezli şirkete satmak için görüşmelere başladığı öne sürüldü.

15 Ocak 2019 Salı 18:13
Ekonomi dünyası derinden sarsıldı! Türk devi şirketlerini bir bir satıyor

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'in, Avrupa'daki lüks turizm işletmelerini, Dubai Emiri Muhammed bin Raşid el-Maktum'un şirketi Dubai Holding adlı yatırım firmasına satmak için görüşmelere başladığı iddia edildi.

Lüks işletmeleri için masaya oturdu

Bloomberg'in haberine göre, satılacak oteller arasında İtalya'daki tarihi Capri Palace ve Aldrovandi Villa Borghese ile İstanbul Grand Hyatt da yer alıyor. Otellerin Dubai'nin emirine ait üç holdingden biri olan Jumeirah Grup tarafından işletileceği de gelen bilgiler arasında. Doğuş Holding, daha önce Dubai merkezli Meraas Holding ile marina işletmeciliği üzerine anlaşma yapmıştı

Konuyla ilgili Doğuş Holding ve Dubai Holding tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

25.2 milyar TL borç

Doğuş Holding'in, Aralık ayında döviz karşılığı 25.2 milyar TL olan borcunun büyük bir bölümü, bankalarca yeniden yapılandırıldı. Yapılandırmanın kurtaramadığı şirket, konaklama sektörüne ciddi yaptırımlarının bazılarını elden çıkarmaya başladı.

Türkiye, Yunanistan ve Hırvatistan'da 10 marinası bulunan D-Marinas'ın yüzde 25 hisssesini mayıs ayında 70 milyon Euro karşılığında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na satan Doğuş Holding, yeme-içme sektöründe aralarında Nusr-Et ve Zuma gibi popüler markaların da bulunduğu restoranların çatı şirketi d.ream şirketinin yüzde 17 hissesini de 200 milyon Euro bedelle satmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 18:13
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. Avrupa
  4. İtalya
  5. Dubai
  6. Doğuş
  7. Yunanistan
  8. Katar
  9. Hırvatistan
  10. Ferit Şahenk
  11. İstanbul Grand Hyatt
  12. Grand Hyatt
  13. Capri Palace
  14. Doğuş Holding
  15. Dubai Holding

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