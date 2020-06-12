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Aktüel

Ekolojik Pazar yeni yerinde

Sertifikalı üreticilerin ürünlerini tüketiciyle buluşturduğu Tepebaşı Belediyesi Ekolojik Pazar, 14 Haziran’dan itibaren her Pazar, Batıkent Belde Evi’nde hizmet verecek.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 17:25:30 -
Ekolojik Pazar yeni yerinde

Sertifikalı üreticilerin ürünlerini tüketiciyle buluşturduğu Tepebaşı Belediyesi Ekolojik Pazar, 14 Haziran’dan itibaren her Pazar, Batıkent Belde Evi’nde hizmet verecek.


Tepebaşı Belediyesi’nin Eskişehir’de ilk ve tek ekolojik pazarı olarak 2010 yılında Eskişehir halkıyla tanıştırdığı Ekolojik Pazar, 14 Haziran tarihi itibariyle yeniden faaliyete geçiyor. Doğru beslenme, güvenli gıda üretimi ve tüketiminin adresi olarak faaliyet gösteren Ekolojik Pazar; sebzeden meyveye, zeytinyağından bala, sütten peynire ve tereyağına kadar pek çok sertifikalı ürünü, yıllardır kent halkı ile buluşturuyor. İlk olarak İsmet İnönü Caddesi üzerinde hizmete açılan Ekolojik Pazar, 8 Mart 2015’ten itibaren İsmet İnönü Caddesi’nde bulunan Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokak’ta faaliyetlerine başlayan Ekolojik Pazar,14 Haziran tarihinden itibaren her pazar, saat 09.00 itibari ile Batıkent Belde Evi’nde hizmet verecek. Ayrıca Ekolojik Pazar, sertifikasyon kuruluşlarının kontrolünde üretilen ve satışa sunuluncaya kadar denetim altında tutulan ürünler ile Eskişehirlilerin beğenisini topluyor.

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