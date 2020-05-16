Ekol Göz Menemenspor, yakın deplasmanlarda konaklamayacak

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un teknik direktörü Cenk Laleci, "Eğer maçlar oynanırsa yakın deplasmanlarda konaklamayı düşünmüyoruz." dedi.

Laleci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından lig başlangıç tarihi belli olunca takım olarak toplandıklarını anımsattı.

Tüm ekibin Kovid-19 testlerinin negatif çıkmasının ardından çalışmalara başladıklarını belirten Laleci, "İdmanlarda sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Ülkemizin şartlarına göre lig oynanacak gibi geliyor. Çünkü bizim ülkemizde bazı şeyleri kaldırabilmek çok zor. Bu ekonomik sıkıntının içinde şampiyonluğa oynayanlar, küme düşme sıkıntısı olanlar var. Herkesin derdi kendine göre ağır." diye konuştu.

Maçların başlaması halinde bazı önlemler alacaklarını ifade eden Laleci, bunu yönetim ve teknik heyet olarak en iyi şekilde değerlendireceklerini vurguladı.





- "Günübirlik gidebiliriz"





Kulüp olarak bazı kararlar aldıklarını hatırlatan Laleci, "Eğer maçlar oynanırsa yakın deplasmanlarda konaklamayı düşünmüyoruz. Örneğin ilk maçımız Balıkesirspor'la, orada kalmayı planlamıyoruz. Günübirlik gidebiliriz. Buradan Balıkesir 2 saat. Buradan çıktığımızda Balıkesirspor maçını oynayıp gelebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'un futbol ekonomisini de etkilediğini kaydeden Laleci, şimdi bütün kulüplerin yetenekli gençlere yöneldiğini ancak bunun salgın sürecinden önce olması gerektiğine işaret etti.

Yıllardır Avrupa'dan alınan 30 yaş üzeri futbolculara milyon dolarlar ödendiğini aktaran Laleci, "Onlar da en yüksek paralarla kariyerini tamamlıyor. İnşallah bu salgın dönemi sonrası Türk futbolu altyapılardan ve alt liglerden beslenir. Çünkü çok yetenekli oyuncular var." yorumunu yaptı.

Son 4-5 yıldır Süper Lig takımlarına oyuncu gönderdiklerine dikkati çeken Laleci, bu isimler arasında altyapıdan yetişen sporcuların da olduğunu dile getirdi.

Ekol Göz Menemenspor'un teknik direktörü Laleci, genç yetenekleri de kadrolarına kattıklarının altını çizerek, "Mert Hakan Yandaş, Alberk Koç, Veli Çetin, Çağlar Söyüncü, Harun Tekin gibi isimler bu sahada oynadılar, bu tribünlerde oturdular." şeklinde konuştu.







