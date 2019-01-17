"Ekmeleddin'den daha kötüsü çıktı ortaya..."

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bir süredir atıştığı CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mansur Yavaş'a yine taş attı. "Türk siyasi tarihinin en kötü sloganının 'Ekmek için Ekmeleddin' olduğunu düşünüyorsanız, durun bir dakika! Daha kötüsü çıktı ortaya..." diye yazan Ahmet Hakan, Mansur Yavaş’ın, “İzan, nizam, irfan” sloganı için, "Şaka gibi değil mi? Memlekette 'En kötü sloganı ben bulurum' diye bir yarışma tertiplenmiş sanki." ifadesini kullandı.

Yavaş'ın Mehmet Özhaseki'yi hedef alırken Ankara doğumlu olmamasının üzerinde durduğunu belirten Ahmet Hakan, "Ama rakibin şahane bir Ankara türküsüyle yola çıkmışken sen tutmuş Ankara’ya elektro bağlamayla bile gönderme yapmayan tuhaf bir şarkıyla yola çıkıyorsun... Erik yok, dal yok, fidayda yok, tren yolu yok, bağlar yok..." eleştirisinde bulundu.