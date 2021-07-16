Ekmekleri sevilince 3 ilçede fırın açtı

Balıkesir’in Havran ilçesinde yaşayan Nursel Şahin'in (60) ve Kalabak Köy ekmeği öyküsü, tam bir azim ve yaptığı işe sahip çıkmanın hikayesi.

Havran ilçesine bağlı kırsal Kalabak mahallesinde yaşayan Nursel Şahin, köy yaşamı içerisinde ekşi mayalı ekmeğini kendisi yapıyordu. 2 çocuk annesi Şahin’in yaptığı ekmekler zamanla komşuları tarafından da sevildi.

Şahin, bundan tam 32 yıl önce ev ekmeği yaparak komşularına satmaya başladı. Zamanla ekmek satışını pazar ve bakkallara yaydı. Böylelikle şehirde yaşayanlar Şahin'in ev ekmeğini sevdi ve alıştı.

Şimdi 3 ilçede fırını var

Şahin, Edremit körfezinde Havran’ın yanı sıra Edremit ve Burhaniye ilçelerine de ekmek veriyor. Şahin’in ürettiği ev ekmeği çok tutuldu.

Celepler satıyor

Balıkesir’den geldiğini anlatan İsmail Mergen, "Ben celeplik yapıyorum. Hayvan alıp satıyorum. Balıkesir Karesi ilçesi Şamlı mahallesinden geliyorum. Her hafta 5-10 tane ekmek alıyorum. Ekmeği lezzetli Havran’ın.” dedi.

Fırında çalışan işçiler memnun

Fırın işçisi Mehmet Sakar da, “8 yıldır burada çalışıyorum. Kalabak Köy Ekmeği ekşi mayalıdır. Halkımız memnun. Biz de memnunuz. Patronumuz da memnun. Burada 4 kişi çalışıyoruz. Hep beraber memnunuz.” dedi.

Şahin ise, “Kalabak Köy ekmeğinin sahibiyim. 30 senedir ekmek yapıyorum. Müşterilerimiz çok memnun Böyle Edremit Körfezi'ne dağıtıyoruz. Kendimizde yiyoruz. Hayvan pazarının yanında yerimiz. Gelen geçen alıyor. Herkes çok memnun. Doğal ekmek. Edremit’e veriyoruz. Burhaniye’ye veriyoruz. Havranda köylülerde alıyor. Hayır, düğün ekmeği içinde alıyorlar. Çalışıyoruz, işçilerimizle beraber. Herkes memnun. Bende memnunum. Çalışıyoruz işte. 30 senedir ekmek yapıyoruz.” dedi.