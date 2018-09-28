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Ekmek zammına vatandaş tepki göstermişti! Geri adım atıldı

Kocaeli'de, geçtiğimiz günlerde ekmeğin gramajının düşürülüp fiyatının aynı kalmasına vatandaşlar tepki göstermişti. Kocaeli Fırıncılar Odası, vatandaşların tepkisi sonrası geri adım atmak zorunda kaldı.

28 Eylül 2018 Cuma 21:51
Ekmek zammına vatandaş tepki göstermişti! Geri adım atıldı

Kocaeli’de yapılan zam ile 250 gramdan 210 grama düşürülerek satışına başlanılan ekmek, yapılan düzenleme ile gramı 210'a çekilerek 1.25 TL'den satılacak.

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli Fırıncılar Odası tarafından 250 gram olan ekmeğin gramajı 200 grama düşürülerek aynı fiyat olan 1.25 TL'den satılmaya başlandı. 1,25 TL fiyattan aldıkları ekmeğin 50 gram daha az olarak satılmasına vatandaşlar büyük tepki göstererek, Kocaeli Valiliği’ne şikayette bulundu. Vatandaşların tepkisi üzerine harekete geçen Kocaeli Valiliği tarafından il genelindeki denetlenen 51 fırından 40'ına izinsiz olarak ekmeğin gramajını düşürmesinden dolayı ceza kesti.
Kesilen cezalar sonrasında Kocaeli Fırıncılar Odası bugün bir kez daha zam talebinde bulundu. Talep sonrasında Kocaeli Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği bu talebi onayladı. Yapılan değişiklik sonrasında ekmeğin gramajı 250 gramdan 210 grama düşerken, fiyatı ise 1,25 TL olarak aynı kaldı.

210 gram olarak satışına devam edilecek

Alınan zam kararı ile açıklama yapan Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu, “Ekmeğin maliyet unsurları ile tüketicilerin ihtiyaç ve alım gücü arasında sağlıklı bir denge kurmaya çalışmış ve İlimizde bulunan ekmek üreticilerinin de korunması adına Kocaeli İlimiz Merkez İlçe ve tüm İlçelerde geçerli olmak üzere ekmek fiyatlarına yeni düzenleme getirmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu sebeple bugünden itibaren İlimiz Merkez ve tüm ilçelerinde geçerli olmak üzere yürürlükte bulunan fiyatı değişmemek şartı ile 210 gram olarak satışına devam edilecektir" ifadelerine yer verdi.
(MK-GY-ÖZ-Y)

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 21:51
  1. Kocaeli
  2. ekmek zammı

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