Ekmek parası için yola çıkmıştı! İşe giderken can verdi, simitleri yere saçıldı
Yaşam

Ekmek parası için yola çıkmıştı! İşe giderken can verdi, simitleri yere saçıldı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Ekmek parası için yola çıkmıştı! İşe giderken can verdi, simitleri yere saçıldı

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 35 yaşındaki Leyla Topaç’a araç çarptı. Genç kadın olay yerinde yaşamını yitirirken, yanında taşıdığı simitlerin yere saçılması yürekleri sızlattı.

Ankara’da sabah saatlerinde yaşanan trafik kazası, geride kahreden bir görüntü bıraktı. Alınan bilgiye göre kaza Ankara-Kırıkkale yolu Hasanoğlan mevkiinde meydana geldi. İşine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Leyla Topaç'a (35), araç çarptı. Kaza sonucu Leyla Topaç olay yerinde hayatını kaybetti. Topaç'ın iş yerinde yemek için aldığı simitlerin yere saçıldığı görüldü. Olay yerine gelen kadının yakınları ise göz yaşlarına boğuldu. Kaza nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunda trafik bir süre kontrollü olarak verildi. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Leyla Topaç'ın cenazesi morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

