Ekmek küflenmesini önlüyor! Kritik nokta: 1 diş eklenmesi yetiyor… Uzun süre tazelik için savaş veriyor!
Ekmek küflenmesi pek çok insanın moralini bozar. Çünkü evde biriken ekmeklerin küflenmesi, tüketilemeyeceği anlamına gelir. Ekmek poşeti klipsleri ekmeklerin uzun süre taze kalabilmesi için kullanılıyor. Öte yandan bu problemi önleyebilen bazı yöntemler bulunuyor. Detaylar haberimizde…
Ekmek küflenmesi ile hemen herkes hayatının bir döneminde karşılaşmıştır. Çünkü evde biriken ekmeklerin bir süre sonra küflendiğini görmek mümkün oluyor. Öte yandan ekmek küflenmesini önleyebilen bazı yöntemler bulunuyor. Çünkü söz konusu yöntemler sayesinde, küflenme süreci geciktirilebiliyor.
EKMEK KÜFLENMESİNİ GECİKTİREBİLEN YÖNTEMLER
Ekmek küflenmesini hızlandırabilen bazı durumlar bulunuyor. Öte yandan küflenme sürecini geciktirebilen de bazı yöntemler var. Nitekim ekmek küflenmesini geciktirebilen yöntemlerden birkaçı aşağıda yer alıyor.
- Serin ve kuru bir ortamda muhafaza edilen ekmeklerin daha geç küflendiği görülebilir.
- Ekmek küflenmesini geciktirebilmek için ocak ya da fırından uzakta saklanması öneriliyor.
- Küflenme sürecini yavaşlatabilmek için ekmeklerin buzdolabı veya buzlukta saklanması tavsiye ediliyor.
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- Ekmeklerin bulunduğu ekmek poşeti veya ekmekliğe 1 diş sarımsak eklenmesi, küflenme sürecini yavaşlatabiliyor. Öte yandan bir miktar karanfil ilave edilmesi de küflenmeyi geciktirebiliyor.
Dikkat: Ekmek küflenmesini geciktirebilmek için yukarıdaki yöntemler denenebilir. Fakat ekmek küflendiyse, tüketilmesi bazı sağlık sorunlarının tetiklenmesine neden olabilir. akşam'a göre ayrıca küflenen ekmeğin koklanması, solunum rahatsızlıklarına sebep olabilir. Bu nedenle ekmek küflenmesi gerçekleştiyse, koklanması ve tüketilmesi önerilmiyor.
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