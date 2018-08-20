Ekmek bitti diyen fırıncı hayatının şokunu yaşadı!

Adıyaman’da bir pide fırınına giden şahıs, "Ekmek bitti" diyen işletmeciyi bıçakladı.

İddiaya göre, M.G. isimli şahıs, Malazgirt Mahallesi Malazgirt Cami yakınlarında bulunan bir pide fırınına giderek ekmek istedi. Fırın işletmecisi R.E., "Ekmek bitti, ekmek veremeyeceğim" dedi. Bu cümleye kızdığı ileri sürülen M.G., fırın işletmecisi R.E. ile tartışmaya başladı. Kavga üzerine fırın işletmecisi R.E., belinde bulunan kuru sıkı tabancayı M.G.’ye yönelterek korkutmak istedi. Silahı gören M.G. ise cebinden çıkardığı bıçakla R.E.’yi kalçasından bıçakladı.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri M.G.’yi etkisiz hale getirirken, yaralı R.E. ise 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayda kullanılan kuru sıkı tabanca ile bıçağa polis ekipleri tarafından el konuldu.

Olay ilgili soruşturma sürüyor.



