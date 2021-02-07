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Gündem "Ekmek arası uyuşturucu" yunusların dikkatinden kaçmadı
Gündem

"Ekmek arası uyuşturucu" yunusların dikkatinden kaçmadı

Ankara'da motosikletli polis timlerinin (yunuslar) şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, ekmek arasına "zulalanan" 250 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 13:00:00 -
"Ekmek arası uyuşturucu" yunusların dikkatinden kaçmadı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı'nda sabah saatlerinde sabit yol uygulaması yapan motosikletli polis timleri, şüphe üzerine 06 ND 521 plakalı otomobili durdurdu.

Arama yapılan otomobilde ekmek arasına zulalanan 250 gram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan 2 kişiden birinin arandığı öğrenildi. Haklarında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de işlem yapılan şüpheliler, narkotik ekiplerine teslim edildi.

 

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