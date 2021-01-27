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Yaşam Ekmek aracı kara saplandı! Vali iterek çıkarılmasına yardım etti
Yaşam

Ekmek aracı kara saplandı! Vali iterek çıkarılmasına yardım etti

Edirne Valisi Ekrem Canalp, yoğun kar yağışı nedeniyle bir köye ekmek taşırken kara saplanan aracı iterek saplandığı yerden çıkarılmasına yardım etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 17:24:00 - 2021-01-27 17:25:15
Ekmek aracı kara saplandı! Vali iterek çıkarılmasına yardım etti

Edirne Valisi Ekrem Canalp, kar yağışının yoğun olduğu köylerdeki ekiplerin çalışmalarını yerinde görmek üzere başladığı ziyaretlerine devam etti.

Canalp, ziyaretleri esnasında karşılaştığı çocuklarla da sohbet ederek armağanlar verdi.

Küçünlü köyünden Hacılar köyüne hareketi esnasında yol kenarında kara saplanan bir araç gören Vali Canalp, makam aracından indi.

Vali Canalp, koruma polisi ile yolda kalan köylere ekmek taşıyan aracın saplandığı yerden çıkmasına yardımcı oldu.

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