  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ekmek almaya giden AK Partili çocuğa alçaklık! 'Köpeklere ekmek satmıyoruz'
Gündem

Ekmek almaya giden AK Partili çocuğa alçaklık! 'Köpeklere ekmek satmıyoruz'

Yeniakit Publisher
2023-05-29 23:55:00 -

Seçim sonuçlarını hazmedemeyen karanlık zihniyet her yerde kendini gösteriyor. İstanbul'da ekmek almaya giden çocuğa dükkan sahibi hakaretler yağdırıp ekmek satmadı.

Karanlık zihniyet bu sefer İstanbul'da ekmek almaya giden AK Partili çocuğu hedef alarak kendini gösterdi.

Müşteri, "Abi bir şey soracağım, az evvel bu çocuk buraya ekmek almaya geldi. Sen de "İtlere ekmek satmıyoruz" demişsin."

Dükkan sahibi, "Köpeklere ekmek satmıyoruz"

Müşteri, "Niye abi çocuk köpek mi?"

Dükkan sahibi, "Yok niye Reis diye bağırıyor"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Müşteri, "Abi bağırabilir herkesin bir sevdiği var."

Dükkan sahibi, "Bağıramaz abi, o zaman gitsin dışarıda bağırsın. Benim dükkanımda bağıramaz."

Tartışmanın sonunda dükkan sahibi bıçağına sarılırken, müşteri de davacı olacağını söyledi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Engin

Reis ne yapmış buna. U kadar kin fanatiklik değilse ya ailesinde dağda ölen var yada fetöden ihraç tutuklu var
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23