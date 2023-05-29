Ekmek almaya giden AK Partili çocuğa alçaklık! 'Köpeklere ekmek satmıyoruz'
Seçim sonuçlarını hazmedemeyen karanlık zihniyet her yerde kendini gösteriyor. İstanbul'da ekmek almaya giden çocuğa dükkan sahibi hakaretler yağdırıp ekmek satmadı.
Karanlık zihniyet bu sefer İstanbul'da ekmek almaya giden AK Partili çocuğu hedef alarak kendini gösterdi.
Müşteri, "Abi bir şey soracağım, az evvel bu çocuk buraya ekmek almaya geldi. Sen de "İtlere ekmek satmıyoruz" demişsin."
Dükkan sahibi, "Köpeklere ekmek satmıyoruz"
Müşteri, "Niye abi çocuk köpek mi?"
Dükkan sahibi, "Yok niye Reis diye bağırıyor"
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Müşteri, "Abi bağırabilir herkesin bir sevdiği var."
Dükkan sahibi, "Bağıramaz abi, o zaman gitsin dışarıda bağırsın. Benim dükkanımda bağıramaz."
Tartışmanın sonunda dükkan sahibi bıçağına sarılırken, müşteri de davacı olacağını söyledi.