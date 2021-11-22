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Ekonomi 'Ekmek 4-5 lira olacak' iddiasına yetkili isimden açıklama geldi
Ekonomi

'Ekmek 4-5 lira olacak' iddiasına yetkili isimden açıklama geldi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, sosyal medyada dolaşan 'Ekmek 4-5 lira olacak' iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 15:09:00 -
'Ekmek 4-5 lira olacak' iddiasına yetkili isimden açıklama geldi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, "Ekmeğin 4-5 TL olacağı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır'' dedi.

''Ekmeğin temel girdilerinde, hissedilir bir yükseliş söz konusudur. Un fiyatları, maya fiyatları, elektrik, doğal gaz ve su fiyatları her gün değişmektedir'' diyen Balcı ''Ancak bu demek değildir ki; vatandaşlarımızı ekmeksiz bırakacağız. Tüketicimizin mağdur edilmemesi, esnafımızın daha da büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmaması için mutlaka ama mutlaka gereken yapılacaktır" şeklinde konuştu.

''Makul seviyelerde güncellenecek"

İstişarelerle çözümden yana olduklarını ve bu konuda da kapılarının herkese açık olduğunu kaydeden Balcı, "Yaşanmakta olan bu hassas durumdan vazife çıkarmak isteyenlere karşı 'dur' dememiz gerekiyor. Vatandaşımızı umutsuzluğa gark etmeyin lütfen. Dün olduğu gibi bugün de gelen fiyat artışları makul seviyelerde değerlendirilerek, güncellenecektir. Vatandaşımız asla ama asla tedirgin olmasın. Bu vesileyle, federasyonumuzun dışında yapılan açıklamalara da itibar edilmemesini rica ediyorum" dedi.

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