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Ekmeğin içinden çıkan cisim hayrete düşürdü

Antalya'da yaşayan 29 yaşındaki Ertuğrul M., kahvaltı yapmak için fırından aldığı ekmeğin içinden çıkan cisim ile büyük şaşkınlık yaşadı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 21:04
Ekmeğin içinden çıkan cisim hayrete düşürdü

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan bir kişi, sabah kahvaltısı için sofraya koyduğu ekmeğin içinden çıkan cisim ile şaşkınlık yaşadı.

Ekmeğin içerisinde gördüğü cisim ile şaşkınlık yaşadı

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Ertuğrul M., sabah kahvaltı yapmak için ilçede bulunan bir fırından ekmek aldı. Kahvaltı hazırlıklarının ardından sofraya oturan ve ekmeği ikiye bölen genç, ekmeğin içerisinde gördüğü cisim ile şaşkınlık yaşadı. Cismin ne olduğunu bilmediğini belirten genç, durumu zabıta ekiplerine bildirdi.

Cumhurbaşkanlığına şikayet etmeye hazırlanıyor

Fırın hakkında gereğinin yapılmasını isteyen genç, "Hayatımda ilk defa gördüm. Bunun gereğinin yapılmasını istiyorum. Allah'tan yemedim. Çok değişik bir cisimdi. Bu kadar pis bir şey görmedim. Konuyu CİMER'e de yazacağım. Konunun peşini bırakmayacağım." dedi.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 21:04
  1. Antalya
  2. CİMER

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