Ekmeğimize el koymak zulümdür

1976 yılında Arnavutköy ilçesindeki Selametköy’de arsa alan 500 ailenin tapu mücadelesi devam ediyor. Parasını ödemelerine rağmen tapuları verilmeyen Selametköy mağdurlarının açtığı davanın 4. duruşması dün Gaziosmanpaşa Adliyesi’nde görüldü. Duruşma sonrasında basın açıklaması yapan Selametköy Mağdurları Platformu Sözcüsü Abdullah Akıtürk, “42 yıl önce paramızı tamamen ödedik ama arsalarımızı alamadık. Ne bir eksik ne bir fazla, satın aldığımız yerin tapusunu istiyoruz. Fakirin ekmeğine el koymak zulümdür” dedi. Gaziosmanpaşa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen 4. duruşmaya yaklaşık 50 mağdur katıldı. Selametköy mağdurlarının avukatı Atıf Şenel’in hazır bulunduğu duruşmaya sanık şirketlerin avukatları da katıldı. Delillerin toplanması ve eksik evrakın tamamlanması için duruşma 23 Kasım 2018’e ertelendi.

ZAMAN AŞIMI OLAMAZ

42 yıldır haklarını arayan Selametköy mağdurları, yaşadıkları sıkıntıları basın açıklaması yaparak kamuoyu ile paylaştı. Selametköy Mağdurları Platformu Sözcüsü Abdullah Akıtürk, 1976 yılında Milli Gazete’de yayınlanan ilan sonrasında, parasını ödeyerek noter huzurunda yapılan çekilişle Selametköy’de arsa aldıklarını belirtti. Akıtürk, 1981 yılında yapılan noter çekilişi evrakının foseptik patlaması nedeniyle yok olduğunun öne sürüldüğünü açtıkları dava sonucunda öğrendiklerini ifade etti. Arsalarının binlerce dönümlük bütün hisselerinin 2006’da Yıldız Holding’e satıldığını ardından 2013’te kat karşılığı Emlak Konut’a devredildiğinin vurgulandığı basın açıklamasında, haklarını aramak için açtıklarını davanın seyrine işaret edilerek, “Her duruşmaya 100 kişi gittik. Evrakları topladık. Mahkemede, satıcı şirket ve taşınmazı alanlar sadece zamanaşımına sığındı. Zaman aşımı olmaz. Ormanla davaları devam ediyor, sözleşme hala sürüyor” denildi.

YA TAPU YA DA PARAMIZI VERİN

Mağdurlardan ihtiyacı olmayanların “lanet okuyarak” konunun peşini bıraktığını, kendileri gibi yüzlerce arsa sahibinin ise haklarını aramayı sürdürdüğünü kaydeden Akıtürk, “Ne bir santim eksik, ne bir santim fazla. Satın aldığımız yerin tapusunu istiyoruz. Mümkün değilse parasını istiyoruz. Fakirin ekmeğine el koymak zulümdür” diye konuştu.