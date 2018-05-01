Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ekmeği şimdi de 65 kuruşa satıyor

Antalya’da 1 liraya satılan ekmeği 75 kuruşa satarak haksız rekabet yaptığı gerekçesiyle mahkemece haksız bulunan market işletmecisi, kararı protesto edip ekmek fiyatını 65 kuruşa kadar düşürdü.

01 Mayıs 2018 Salı 14:43
Ekmeği şimdi de 65 kuruşa satıyor

Fırın ve marketlerde 1 liraya satılan 200 gram ekmeği, 75 kuruşa sattığı için haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle Ekmek Üreticileri Federasyonu Antalya Şubesi tarafından hakkında dava açılan Kepez ilçesi Teoman Paşa Mahallesi'nde market işletmecisi Ragıp Şahin’in mahkemesi geçtiğimiz günlerde görülü. Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde dosyaya sunulan bilirkişi raporuna göre, ekmeğin ortalama maliyetinin 87 kuruş olduğu ve bu fiyatın altında satılmasının uygun olmadığı karara bağlandı. Mahkeme, ‘davalının ekmeği ortalama maliyet fiyatı altında satış yapmaktan ibaret eyleminin, haksız rekabet olduğunun tespiti ve haksız rekabetin menine’ karar verdi. Ayrıca kararda, istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.

Mahkemenin ardından kararı bir üst mahkemeye taşıyarak itiraz edeceğini dile getiren market işletmecisi Şahin, bugün ise ekmek fiyatını 65 kuruşa kadar düşürdü. Marketinin önüne tabela koyan Şahin, çevresindeki bazı marketlerin de bu fiyattan sattığını, Ramazan ayında pide fiyatlarında da değişikliğe gideceğini söyledi.

Şahin, Serbest Ticaret Kanunu’na uyup, şirketin kar edeceği şekilde tedariklerini yaparak ekmeği satışa sunduğunu kaydetti. Antalya’da ekmeğin yüzde 70'inin Kepez ilçesinde tüketildiğine dikkat çeken Şahin, "Çocuk sayısı fazla olan bir yer. Burada en az aile bireylerinin sayısı 4. İnsanlar minimum 4 ekmek alıyor. Bu akşam saatinde daha da fazla oluyor" dedi.

Ekmekte rekabetin fiyatla değil kaliteyle olması gerektiğini vurgulayan Şahin, pide fiyatlarının normalde ekmeğin üstünde olduğunu ancak ekmeği sattığı fiyata, pideyi de satmaya devam edeceğini söyledi. Ekmek fiyatının, 75 kuruş olması gerektiğini belirten Şahin, "Ancak kaliteli ekmek çıkmalı, fırınlar da denetlenmeli. Çalışanın hakkı yok mu bu memlekette? Ceza mı kesilmesi gerekiyor? Ben çiklete bile fiş kesiyorum. Şu anki yasanın verdiği kararlara saygımız var ama vatandaşın ve esnafın yasalara güveni kalmıyor. Böyle mi olması gerekiyordu?" diye konuştu.

Dün bin 60 civarında ekmek sattığını kaydeden Şahin, fiyatı 65 kuruşa düşürdükten sonra müşteri oranında yüzde 10’luk bir artış beklediğini dile getirerek sözlerine şöyle devam etti:

"Ekmeği 85 kuruştan 75 kuruşa düşürdüğümde ciddi bir satış artışı olmuştu. Çevremdeki herkes ekmeği 1 liraya satarken, ben 85 kuruşa satıyordum. Mahkeme baskısı gelince, 75’ten 85 yaptı diyorlar. Öyle bir şey yok ki. Tam tersini yaptım. Ben mahkeme kararından sonra 75 kuruşa düşürdüm. Şimdi de 65 kuruşa düşürdüm. Tedarik fiyatını daha az bulursam, 40 kuruşa kadar inerim. Ben alışımın her zaman üzerine karımı koyar satarım. Zararına satmam. Vatandaş daha da ucuz ve kaliteli ekmek almak istiyor."

Öte yandan vatandaşlar ise daha da düşen ekmek fiyatları karşısında memnun olduklarını dile getirdi. Fiyatı günden güne düşen ekmeklerden fazlaca aldıkları gözlenen vatandaşlar, "Hizmet dediğin böyle olur" dedi.

Öte yandan ilçede çevredeki bazı marketlerin de fiyatı 60 kuruşa kadar düşürmesi dikkat çekti.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 14:43
  1. Antalya
  2. hizmet
  3. ekmek
  4. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kılıçdaroğlu bu yüzden aday olmadı!
    1. Kılıçdaroğlu bu yüzden aday olmadı!
    2. "AK Parti'nin eğri kılıçları kimlerdir"
    3. Bahçeli'den CHP'ye sert sözler! İP'i..
    4. Bakan Fakıbaba yaş çay taban fiyatının..
    5. Doğan'dan kovulmuştu o partiden aday..
    6. Çorum'da ilginç olay! Her gün aynı..
    7. İsrail üretimi füzeleri denediler!
    8. ABD öncülüğünde vahşet: Siviller..
    9. Amerika'nın gümrük vergisi kararına..
    10. Balık tutarken nehirde kayboldu
    11. Bakan Sarıeroğlu'ndan tartışmalara son..
    12. 500 bin kişiye üniversite affı!
    13. Ekonomik savaşın kazananı Türkiye olacak
    14. Güney Afrika’da dehşeti yaşadı: Aslan..
    15. Mezarlıktan ağlayan kız sesi geldiği..
    16. Gaziantep'te kamyonun freni boşaldı: 1..
    17. Skandallar bitmiyor! Facebook..
    18. Netanyahu: Bölgedeki kuralları..
    19. Koalisyon güçleri Haseke'yi vurdu: 25..
    20. Ordu'da balıkçıların ağına takıldı!..
    Kendini nimetten sanan Akşener'den güldüren açıklama
    Kendini nimetten sanan Akşener'den güldüren açıklama
    Gülriz Sururi'den küstah açıklama: Türkiye'de artık yaşanmaz
    Gülriz Sururi'den küstah açıklama: Türkiye'de artık yaşanmaz
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü 57 yaralı!
    İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü 57 yaralı!