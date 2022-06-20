Ekmeğe zam iddiası! Yarından itibaren...

İTO Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir ve İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin'den peş peşe zam haberleri geldi.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, artan maliyetlere dikkat çekerek, “Temmuzun ilk haftası 210 gram ekmek 4 lira olur. 240 gram ekmek de 5 lira olur. Şu an ekmek fiyatları 3-3,5 lira. Ekmeğin kilogram fiyatı yaklaşık 14 lira seviyesinde” diye konuştu.

“Fırıncı ekmeğe zam talep ediyor ama bu talep onaylanana kadar maliyetler yine artıyor ve bizim talep ettiğimiz fiyat düşük kalıyor” diyen Çetin, “Geçen sene 130 liraya aldığımız unun bu yıl 550 liraya çıkacağını söyleseler ya da akaryakıtın 30 liraya çıkacağını söyleseler, inanmazdım. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) sanayiciye buğday desteği yapmazsa bugün 600 liradan aşağı unun çuvalını alamayız. Eğer 600 liradan un alınmaya başlanırsa bugün ekmek 6-7 lira seviyesine çıkar. Özel sektörde 500 liraya aldığımız unu, devlet destekli 350 liraya alabiliyoruz. Bu, ekmeğin 5-6-7 lira olmasını engelliyor” diye konuştu.

5 lira iddiası

İTO 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, “Bugün itibarıyla henüz uygulamaya alan yok ama yarından itibaren Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir’deki fırıncılar ekmeği 5 liradan satacak” dedi.