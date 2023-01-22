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Ekonomi Ekmeğe zam görüşmesi Şubat’ta!
Ekonomi

Ekmeğe zam görüşmesi Şubat’ta!

İstanbul'da 5 liraya satılan ekmeğe Şubat ayında zam geliyor. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, ekmek fiyatlarının artırılması yönünde esnafın talepte bulunduğunu belirterek, şubat ayı içerisinde bu konuda ortak bir noktada buluşmak için görüşmeler yapılacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-22 13:34:00 -
Ekmeğe zam görüşmesi Şubat’ta!

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin sektörün geçen yıl maliyet artışları dolayısıyla sıkıntı yaşadığını söyledi. Elektrik, su, doğalgaz, akaryakıt ve işçilik gibi üretim maliyetini etkileyen zamların ekmek fiyatına yansımadığını dile getiren Çetin, İstanbul’da 200 gram ekmeğin 5 liradan satıldığını, söz konusu ağırlıktaki ekmeğin maliyetinin tüm giderler dahil 4,5 ile 4,80 lira arasında olduğunu kaydetti.

Günlük 20 milyon ekmek üretiliyor

Erdoğan Çetin, kentte günde yaklaşık 20 milyon ekmek üretildiğine dikkati çekerek, esnafın yarısının maliyetleri karşılayamadığını, birçok fırında ayakta kalabilmek için alternatif ürünler satıldığını ifade etti.

Şubat ayı içerisinde bakacağız

Esnafın zam talebinin bulunduğunu dile getiren Çetin, “Üyelerimizin, şu anda ekmek fiyatlarının maliyetleri karşılamadığı yönünde talebi var ama henüz fiyat talebi yapmadık” diye konuştu. Çetin, şu anda gözlem yaptıklarını, bununla alakalı ilerleyen günlerde bir çalışmada bulunacaklarını anlattı.

Ocak'ta zam yok ama Şubat'ta...

Bugün itibarıyla bir fiyat artışının söz konusu olmadığının altını çizen Çetin, “Net bir tarih vermem çok doğru olmaz. Çünkü bu ayın resmi tarifesi çıktı. Onun için ‘şu gün, şu zaman’ desem çok doğru olmaz. Fiyat artışının ocak içerisinde olmayacağı kesin. Şubat ayı içerisinde oturacağız, bakacağız. Bizim de tabii ki giderlerimiz var. İnşallah ortak bir noktada buluşacağız. Hem esnafımızı hem vatandaşımızı mutlu eden bir kararı ortaya çıkartırız” ifadelerini kullandı.

Fırıncı günah keçisi olmasın

Çetin, maliyet çalışması sonrasında yeni ekmek fiyatının belirleneceğini belirterek, “Esnaf, fırıncı zor durumda kalmasa hiçbir şekilde fiyat yükseltmez, hiçbir şekilde zam talep etmez. Zorda kaldığı ve zorlandığı için sürekli fiyat artışı talep ediyor. Bunun sebebi de artan enerji maliyetleri, ham madde maliyetleri. Burada fırıncının günah keçisi olması çok doğru değil” değerlendirmesinde bulundu.

Ülkenin içinden geçtiği sıkıntılı sürecin farkında olduklarına değinen Çetin, ellerinden geldiği kadar idare etmeye çalıştıklarını aktardı.

Esnaf idare edemeyecek durumda

İdare edemeyecek durumda olan esnafın olduğunu savunan Çetin, “Bunların sıkıntılarını, sorunlarını dile getirmekle de mükellefiz. 2023’te iyi şeyler bekliyoruz. Seçimlerden sonra piyasanın daha da iyi olacağını düşünüyoruz. İnşallah zamsız bir yıl diliyoruz. Zamların gelmesi bizim işimize çok fazla yaramıyor. Müşterilerimizle sürekli karşı karşıya kalıyoruz. Beklentilerimiz bu yönde. Dünyadaki kriz, enerji sıkıntısı tabii ki ülkemizi ve bizi had safhada etkiliyor” dedi. 

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