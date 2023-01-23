  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ekmeğe zam gelecek mi? Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Halil İbrahim Balcı: Yanlış anlaşılma oldu
Ekonomi

Ekmeğe zam gelecek mi? Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Halil İbrahim Balcı: Yanlış anlaşılma oldu

Ekmek zammının şubat ayında görüşüleceği iddialarına Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan yanıt geldi. Bir yanlış anlaşılma olduğunu söyleyen Balcı, "Görüşme de zam da yok." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-23 14:09:00 -
Ekmeğe zam gelecek mi? Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Halil İbrahim Balcı: Yanlış anlaşılma oldu

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, artan maliyetlere dikkat çekerek esnafın zam talebi olduğunu söyledi. Şubat ayı içerisinde konunun görüşüleceğini söyleyen Çetin'in açıklaması ekmeğe zam sinyali olarak yorumlandı.

Konuyla ilgili Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan bir açıklama geldi.

NTV'ye konuşan Balcı, "Aralık ayında yaptığımız toplantıda ocak ve şubatta zammın gündemde olmadığını söylemiştik. Bugün de gündemimizde bir fiyat artışı söz konusu değil." dedi.

Ülke genelinde azami kilogram fiyatının 25 lira olduğunu hatırlatan Balcı, "Gram ve fiyat olarak değişiklik arz edebiliyor. 200 gram ekmek 5 liradan satılabiliyor. Bunun altında satanlar var ama en yüksek fiyat kilogramı 25 lira. Kasım ayından bu yana uygulanan fiyat uygulanıyor" diye konuştu.

Balcı, "Bu fiyat ocak ve şubatta devam edecek. Şubat ayında görüşülecek herhangi bir konu yok. Ben konuyu oda başkanımızla da görüştüm. Ekmek fiyatında artış gündemimizde olan bir şey değil." ifadelerini kullandı.

"Fiyat artışı çalışmamız yok"

Yanlış anlaşılma olduğunu ve bir görüşmenin yapılmayacağını dile getiren Balcı, şunları kaydetti:

"Şu anda ekmeğin fiyat artışına yönelik bir çalışmamız ve görüşülecek bir ay ve gün belli değil. Giderlerimizi yakından takip ediyoruz."

Cumhur İttifakı bombası! Bir parti daha katılıyor
Cumhur İttifakı bombası! Bir parti daha katılıyor

Gündem

Cumhur İttifakı bombası! Bir parti daha katılıyor

Tansu Çiller'den Erdoğan'a olay soru
Tansu Çiller'den Erdoğan'a olay soru

Gündem

Tansu Çiller'den Erdoğan'a olay soru

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23