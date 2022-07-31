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Gündem Ekmeğe zam geldi! Yeni fiyatına bakın
Gündem

Ekmeğe zam geldi! Yeni fiyatına bakın

Adana'nın Kozan ilçesinde ekmeğe zam geldi. 210 gram ekmek yarından itibaren 4 liradan satışa sunulacak.

Yeniakit Publisher
2022-07-31 13:38:00 -
Ekmeğe zam geldi! Yeni fiyatına bakın

Adana'nın Kozan ilçesinde ekmeğe zam geldi. 210 gram ekmek yarından itibaren 4 liradan satışa sunulacak.

 

Kozan Fırıncılar Odası Başkanı Muhammet Yorulmaz, dünya genelinde yaşanan “tahıl krizi” ve  başta buğday olmak üzere diğer girdi kalemlerinde  önemli artışların olduğuna dikkat çekti.

Yorulmaz "Hatırlanacağı üzere bundan iki ay kadar önce ekmeğin fiyatını, hemen hemen her bölgede 4.00 TL iken bizler 3.50 TL’den satışa sunmuştuk.  Ancak, şu an içinde yaşadığımız şartlar, fırıncı esnafımızın hayatiyetini devam ettirebilmesini oldukça zorlaştırmıştır.  1 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olmak üzere 210 gram ekmeğimiz 4.00 TL’den satışa sunulacaktır" dedi.
Ekmeğe yapılan zam ile birlikte Kozan Belediyesi ekmek fırınında ise ekmeğin 3,5 liradan, simidin ise 3 TL'den satılacağı kaydedildi.

 

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