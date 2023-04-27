Eklem ağrıları neden olur? Ne iyi gelir? Eklem ağrısı, baş ağrısı gastroenterit belirtileri gösteriyor! Bu yöntem uygulanıyor!

Eklem Ağrılarına Çözüm Niteliğinde Tam Ortopedik Bilgiler

Genel olarak yaşlılıkla ilgisi olduğu düşünülen eklem ağrısı aslında toplumun büyük bir kısmında görülen ve hayat kalitesini önemli ölçüde değiştiren bir rahatsızlıktır. Çeşitli hastalıklar, kazalar, spor aktiviteleri, kilo sorunları ve elbette ki yaş ile birlikte eklem sıvısındaki azalmalar eklem ağrılarına neden olur.

Bazen psikolojik sorunlar da eklem ağrısı oluşturabilir. Vücudun hareketlerini tam yapabilmesi için kas ve kemikler kadar eklemler de gereklidir. Ayakta durmak, oturmak gibi basit işlemlerde bile vücut destek almak için eklemlerden faydalanır.

Eklem kemiklerin birleştiği noktalarda yer alan kıkırdaklı yapıdır. Eklem ağrıları, iki kemiğin birleştiği bölgelerde oluşur ve genellikle de sızlama şeklinde ağrılarla kendini gösterir. Eklem ağrılarının nedeni çeşitli faktörlere bağlı olsa da temelindeki neden aynıdır. Eklem yerlerindeki kıkırdak dokunun ve bu bölgedeki kasların zayıflaması, ayrıca eklem sıvısının azalması eklem ağrılarının esas nedenini oluşturur.

Bel ve boyun omurları, el ve ayak bilekleri, ayak topukları, kalça ve bel bölgelerinde yer alan eklem ağrıları karakteristik özellik gösterir. Eklemde meydana gelen ağrılar vücut hareketlerini kısıtladığından günlük olağan aktivitelerin yapılmasında bile zorluk çıkarabilir.

Eklem ağrılarının tedavisini yapabilmek için öncelikli olarak nedeninin bilinmesi gerekir. Zamanında tedavi edilmediğinde ciddi sorunlara neden olabilen eklem rahatsızlıkları dikkate alınmalıdır. Önemsenmeyen eklem ağrıları ilerleyen zamanlarda daha da şiddetlenerek cerrahi müdahaleler yapılmasına neden olabilir.

Eklem Ağrıları Neden Olur?

nefisyemektarifleri'ne göre: Eklem ağrısının en belirgin nedeni osteoartrittir. Orta yaşlarda daha yaygın olarak görülen rahatsızlık eklemler arasında yer alan kıkırdak dokunun yıpranması bu bölgede ağrıya, sertleşmeye ve tedavi edilmezse hareket kaybına neden olur.

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Aşırı kilolular, sakatlık geçirenler, yaşlılar ve aynı hareketi sürekli tekrarlayanlar da osteoartrit görülme sıklığı artar. Kesecik iltihabı olarak bilinen bursit de eklem ağrıları nedeni arasında yer alır ve genellikle ayak başparmağı, topuk, diz, kalça ve omuz ekleminde ağrılara neden olur. Kemik ve kasları birbirine bağlayan tendonlarda oluşan iltihaplanma sonucu oluşan tendinit hastalığı da eklem ağrısı yaratır.

Eklem ağrıları ve kireçlenme birbirleriyle etkileşimi olan hastalıklardır. Eklemlerdeki kireçlenmeler tedavi edilmediğinde ağrılara neden olur. Kısa süreliğine de olsa aşırı hareket etme akut eklem ağrısına neden olur. Örneğin ısınma egzersizi yapmadan koşma, ağırlık kaldırma, tenis oynama ya da bisiklete binme gibi hareketler eklemlere aşırı yük bindirdiğinden dolayı ağrıya neden olur.

Peki, eklem ağrıları hamilelik belirtisi mi? Eklem ağrısı erken hamilelik belirtileri arasında yer alır. Otoimmün bir hastalık olan romatoid artrit, kalça, diz, omuz ayak ve el eklemlerini etkiler. Bu hastalık nedeniyle bu bölgedeki eklemlerde şiddetli ağrılar gelişir.

Diz kapağındaki kıkırdağın aşırı yüklenme sonucu hasar görmesi bir diğer adı ile kondromalazi patella sendromu, şiddetli eklem ağrıları nedenleri arasındadır. Daha çok sporcularda görülen bu durum dinlenme ile geçebilir. Vücuttaki herhangi bir enfeksiyon durumu örneğin kabakulak, kızamıkçık, suçiçeği gibi enfeksiyonlar ve hepatit, öpücük ve lyme gibi hastalıklar eklem ağrısı nedenidir.

Ayrıca eklem ağrıları soğuk algınlığı nedeniyle de ortaya çıkabilir. Bunlara ek olarak eklem iltihaplanması olarak bilinen gut hastalığı ve eklem enfeksiyonu olan septik artrit gibi rahatsızlıklar da şiddetli eklem ağrıları meydana getirir.

Ayrıca D vitamini eksikliği eklem ağrıları oluşumuna neden olan etkenlerden biridir. Doğum sonrasın lohusalıkta eklem ağrıları yaygın olarak görülen bir durumdur.

Eklem Ağrıları Belirtileri Nelerdir?

Akut olarak aşırı egzersiz yaptıktan sonra görülebilen eklem ağrıları kemiklerin birleşim yerlerinde sızlamalar şeklindedir. Ağrı ilk hissedildiğinde bir süre beklenmelidir. Ağrının neden olduğunun anlaşılmasına yarayan bekleme döneminde ağrının ne kadar zamanda geçtiği kontrol edilir.

Ağrının nedeni spor sonrası görülen vücut tepkisi ise bir süre dinlendikten ve ağrıyan yere buz koyulduktan sonra geçmelidir. Bazı eklem ağrısı çeşitleri için ise vakit kaybı yaşamadan doktora görünmek ve erken teşhis etmek hayati önem taşır.

Herhangi bir ters hareket sonucu ya da kaza sonucu başlayan eklem ağrısı bir süre sonra eklemlerde şişlik oluşturmaya, deformasyona ya da hareket etmede kısıtlanmalara yol açarsa ciddi bir sorun olabilir.

Eklem ağrıları halsizlik ve yorgunluk gibi belirtiler oluşturabilir. Soğuk algınlığı yaşanmaksızın eklem ağrısına eşlik eden yüksek ateş söz konusu ise ve ağrıya eşlik eden kızarıklıklar oluşmuşsa vakit kaybetmeden doktora gidilmelidir.

Bunlara ek olarak diyet yapılmadığı halde 5 kilo ve üzerinde kilo verilmişse eklem ağrısının altında yatan çok ciddi bir rahatsızlıktan şüphe edilebilir. Eklem ağrısı nedeniyle oluşan hareket bozuklukları, hareket etmede güçlük gibi durumlarda eklem ağrıları belirtisi arasında yer alır. 3 günden fazla süren ve nedeni bilinmeyen eklem ağrılarına ek olarak vücutta oluşan anormal değişimler yaşanıyorsa en kısa zamanda doktora giderek gerekli tedavinin zamanında başlanması sağlanmalıdır.

Eklem Ağrılarına Ne İyi Gelir?

Şişmanlık eklem ağrılarının en önemli nedenlerinden biridir. Kilolar eklemlerde baskıya neden olur ve kıkırdak sıvısı azalır. Eklem ağrısı kilodan dolayı ise kilo verilmesi eklem ağrılarına iyi gelebilir. Ayrıca eklem ağrıları için egzersizler yapılması eklem etrafındaki kasların gelişmesini sağlayarak eklem ağrısı oluşumunu geciktirir. Özellikle diz eklem ağrıları egzersizleri ile kıkırdağa hafifçe yapılan baskılar beslenmesini destekleyerek güçlendirir. Ancak seçilecek egzersiz eklem ağrısının tedavisinde önemlidir.

Eklem ağrısına en iyi gelen egzersiz yüzmedir. Dans etmek ve yürümek de eklem ağrını azaltabilir. Tenis, basketbol, futbol gibi eklemleri aşırı derecede yoran ve aşınmasına sebep olan egzersizlerden kaçınmak gerekir.

Eklem ağrısının nedeni iltihabi bir surum ise E vitamini takviyesi eklem ağrısının giderilmesine faydalıdır. Diyete ek olarak alınan takviye omega 3 ve eklem ağrıları arasında doğru orantılı bir ilişki söz konusudur. Kıkırdak yapısını güçlendirmeye yarayan ve kolojen oluşumunu destekleyen Kondroitin sülfat ve glukozamin gibi tabletler eklem ağrılarına iyi gelen ilaç çeşitleridir. Bu iki takviye düzenli olarak tüketildiğinde eklem ağrılarını baskılar.

Glukozamin kabuklu deniz hayvanlarının kıkırdağından elde edilir ve kıkırdak zedelenmesini azaltmasının yanı sıra kıkırdak oluşumunu destekler. Bunlara ek olarak eklem ağrılarına limon kabuğu kullanılabilir. Limon kabuğu içeriğinde yer alan yağ asitleri eklemlerdeki kan damarlarını rahatlatır ve iltihap sökücü etki göstererek ağrıları azaltır. Doğal sızma yağı, limon, okaliptus yaprağı kullanarak hazırlanan merhem eklem ağrıları için kullanılabilir.

Eklem Ağrıları Tedavisi Nasıl Yapılır?

Eklem ağrılarının tedavisi nedene yönelik olmalıdır. Ağrıya neden olan hastalık ya da durum ortadan kaldırılırsa tedavi daha etkin olur. Belirtilerin hissedildiği ilk anda doktora gidilmesi erken teşhis açısından oldukça önemlidir. Doktor tarafından muayene edilen hastada eklem ağrılarının yerinin tespit edilmesi sağlanır ve eklem hareketleri gözlenir. Sonrasında yapılan kan tahlilleri ile eklem ağrısının tam nedeni saptanabilir.

Eklem ağrısı tedavisinde uygulanan yöntemlerden biri akupunktur tedavisidir. Akupunktur tedavisinde geleneksel akupunktur ve şok tedavi olmak üzere 2 yöntem uygulanır. Bu uygulamalar ile eklem ağrılarının önüne geçilebilir. Bir diğer tedavi yöntemi ise kaplıca tedavisidir. Kaplıcalarda bulunan su içindeki mineraller, ısı ve basınç etkisiyle eklemlerde oluşan iltihaplanma ve hasarlar tedavi edilebilir.Eklem ağrılarına sıcak su ile yapılan baskı ağrının şiddetini azaltır

Eklem ağrıları için krem kullanılması da tedaviye yardımcı olur. Eklem ağrılarına evde çözüm yöntemleri de vardır. Eklem ağrıları için çınar yaprağı kürü ile hem ağrıların şiddeti azalır hem de kireçlenme rahatsızlığının tedavisi sağlanır.

Eklem ağrılarına bitkisel çözümler ile de çare bulunabilir. Örneğin eklem ağrıları için zencefil çayı içine eklenen bal ve tarçın karışımı kullanılabilir.

Peki, eklem ağrıları hangi bölüme girer? Eklem ağrısı yaşayanların hastanelerin ortopedi bölümüne gitmesi gerekir.

Gastroenterit nedir?

Gastroenterit mide ve bağırsakların iltihaplanması sonucu ortaya çıkan sulu ishal ve kramp tarzında gelişen karın ağrısı, bulantı-kusma ve bazen de ateşle kendini gösteren bir mide-bağırsak enfeksiyonudur. Çoğu zaman kendiliğinden geçen bu hastalık ağır vakalarda hastaneye yatış gerektirebilir.

Gastroenterit belirtileri nelerdir?

Gastroenterit, sulu ishal ve kramp tarzında gelişen karın ağrısıyla kendini belli ederek bulantı, kusma ve ateşe neden olur. Ara sıra kas ağrıları veya baş ağrısı da görülebilir. Bazen iştah kaybı, mide rahatsızlığı, eklem ve baş ağrısı da görülebiliyor.