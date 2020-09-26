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Yerel Ekiplerin çalışması ortaya çıkardı! Dere yatağında çuval içerisinde kilolarcası bulundu
Yerel

Ekiplerin çalışması ortaya çıkardı! Dere yatağında çuval içerisinde kilolarcası bulundu

Van'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde dere yatağında üzeri taşlarla kapatılmış 3 çuvalda 70 paket halinde 71 kilo 453 gram eroin bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 12:26:00 -
Ekiplerin çalışması ortaya çıkardı! Dere yatağında çuval içerisinde kilolarcası bulundu

Van'da dere yatağında üzeri taşlarla kapatılmış 3 çuvalda 70 paket halinde 71 kilo 453 gram eroin bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde Başkale ilçesinde 71 kilo 453 gram eroin bulundu.

Dere yatağında arama yapıldı

Başkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Başkale ilçesinin Böğrüpek Mahallesi'nde yürütülen aramalarda dere yatağında eroin ele geçirildi.

Şüpheliler aranıyor

Üzeri taşlarla kapatılmış vaziyette 3 adet çuvala konulan 70 paket halinde 71 kilo 453 gram eroini saklayan şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdüğü bildirildi.

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