Ekipler zamanla yarıştılar: Ölümden döndüler

Yaz aylarında hayvanlarını otlatmak için bin 550 metre rakımlı Kayalısu köyüne götüren 15 çoban, kar yağışının başlamasıyla sürüleriyle kent merkezine doğru yola çıktı.

Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu, tipinin zaman zaman etkili olduğu bölgede mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren çobanlar, durumu telefonla yetkililere bildirdi.

4 saat sürdü

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Özel İdaresi, 112 Acil Servis ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), kar yüzünden kapanan yolu açmak için çalışma başlattı.

Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından ekipler, kar motoruyla mahsur kalan çobanlara güçlükle ulaştı. Ekipler, donma tehlikesi geçiren Ahmet, Erkan ve Nesim Erez'i ilk müdahalelerini yaparak sırtlarında kar motoruna kadar taşıdı. Ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırılan üç kişinin tedavisi sürüyor. Sürüler ise ekiplerin açtığı yoldan araçlarla kent merkezine taşındı.

"Köylülerin yarısı geri döndü, kalan yarımız devam ettik"

Karda mahsur kalan çobanlardan Mehmet Özerbilek, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyden saat 07.00'de yola çıktıklarını belirterek, "Yanımızda 200 hayvanımız vardı. Köylülerin yarısı geri döndü, kalan yarımız devam ettik. Aramızda çocuk ve bazı arkadaşlarımız donma tehlikesi geçirdi. Sonra ekipler gelip bizi kurtardı. Hepsine teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.



AFAD Şube Müdürü Maşallah Yıldız da saat 14.00'te jandarmadan gelen ihbar üzerine harekete geçtiklerini söyledi.



Bir süre sonra kurtarma operasyonu için yola çıktıklarını kaydeden Yıldız, "Diğer ekiplerle Çavuştepe mevkisinde belli bir noktaya kadar geldik. Karın yoğun olmasından greyder buradan geçemedi. Biz de kar motoruyla 3 hastayı alıp, diğer vatandaşları da kurtarıp Muş'a gittik." ifadelerini kullandı.