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Yerel Ekipler şaşkına döndü: Sulama kanalından telefon direği çıktı!
Yerel

Ekipler şaşkına döndü: Sulama kanalından telefon direği çıktı!

Manisa'da Nurlupınar Mahallesi'nde su taşkınlarına neden olan DSİ sulama kanalında temizlik çalışmaları yapan Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, kanalın içinden tahta telefon direği çıkarttı.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 19:34:00 -
Ekipler şaşkına döndü: Sulama kanalından telefon direği çıktı!

MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Nurlupınar Mahallesi'ndeki DSİ sulama kanalında temizlik çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle su baskınları yaşanan kanaldaki temizlik çalışmaları sırasında yatak, kask, damacana, top, köpük ve inşaat yıkıntı atıkları çıkarıldı. Öte yandan kanalın kapalı olan 700 metrelik kısmında devam eden temizlik çalışmalarında tahta telefon direği çıkarıldı. Ekipler tarafından büyük uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarılan direk kamyona yüklendi. Kanaldan çıkan telefon direği ise görenleri şaşırttı.

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