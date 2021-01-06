Ekipler, denizde kaybolan şahıs için seferber oldu

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde sandalı batan şahsı arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, gece 00.00 sıralarında Ümit Çakmak (29), arkadaşları S.B ve E.Ü ile Sahil Mahallesi’nde kumsala geldi. Çakmak, kumsalda başkasına ait sandalı arkadaşlarının da yardımıyla denize itti. Daha sonra Marmara Denizi’ne açılan Çakmak’tan bir daha haber alınamadı. Sandalın tıpası olmadığı için Çiftlikköy ilçesi açıklarında battığı belirlendi. Şahsın bulunması için Türkiye'de ilk defa kullanılan sualtı scoter ile dalgıçlar arama yapıyor. Denizde kaybolan şahsın bulunması için Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi, Sahil Güvenlik ile Bursa Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma ekipleri çalışma yürütüyor. Aramalara helikopter desteği de sağlanıyor.

Öte yandan şahsın arkadaşları S.B ve E.Ü’nün yanı sıra sandal sahibinin Çiftlikköy İlçe Emniyeti’nde ifade verdiği öğrenildi.