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Ekipler alarma geçti! Patlama riski olan 200 kiloluk top mermisi bulundu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde patlama riski olan 200 kiloluk top mermisi bulundu. Bomba imha ekiplerini alarma geçiren olay sonrası top mermisi imha edilmek üzere emniyete götürüldü.

21 Şubat 2019 Perşembe 21:55
Ekipler alarma geçti! Patlama riski olan 200 kiloluk top mermisi bulundu

Edinilen bilgiye göre, Gölcük ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında Gölcük Emniyet Müdürlüğü binasının arkasındaki 4142. Sokak'ta yol kenarında top mermisi gören vatandaşlar durumu polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 75-80 cm boyundaki merminin etrafında güvenlik önlemi aldı. Daha sonra olay yerine gelen bomba imha ekiplerince yapılan incelemede yaklaşık 50 yıllık olduğu tahmin edilen 200 kiloluk merminin patlama riski olduğu belirlendi.

İncelemenin ardından çekiciye yüklenen top mermisi, imha edilmek üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

40 yıl önce tarlada bulmuş

Olayın ardından başlatılan incelemede, merminin Gölcük Yeni Sanayi Sitesi'nde bir iş yeri önünden tespit edilemeyen şahıslar tarafından alınarak sokak arasına atıldığı belirlendi.

Tespitin ardından iş yeri sahibi gözaltına alındı. İş yeri sahibi, ifadesinde mermiyi yaklaşık 40 yıl önce Asarköy Tepesi'nde bir tarlada bularak iş yerinin önüne getirdiğini söyledi. İş yeri sahibi, hakkında mühimmat bulundurmaktan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

 

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 21:55
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