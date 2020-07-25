Ekipçe çalışıp başardık

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan en büyük 500 şirkete Kayseri’den giren 15 firmanın 6’sının Erciyes Anadolu Holding bünyesinde bulunduğuna işaret den Ertekin, “İmalatını ve ihracatını arttırmaya odaklanan grubumuza takdir yağıyor. Bunda takım halinde ciddi ve disiplinli çalışmamızın payı büyük” ifadelerini kullandı.

İstihdamını korudu

Corona virüsüne (Covid-19) karşı yürüttükleri mücadeleye de değinen Ertekin şunları kaydetti:

“Çok şükür iyi bir imtihan verdik. İlk olarak Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına katıldık. Pandemi tehdidinin bertaraf edilmesi tüm imkânlarımızı seferber ettik. Tüm şirketlerimiz, üretim yarışına girdi. Doqu Home markamız kamu kurumları için maske imal etti. Bellona Mobilya, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Kayseri Şehir Hastanesi’ne ‘Biyolojik Numune Alma Kabin’i sundu. Boyteks Tekstil, Boyteks Antiviral kumaşın uluslararası test ve onayının ardından üretime başladı. Sorumluluğumuzu yerine getirdik. Ülkemiz için çalışıp, ürettik, küçülmeye yahut daralmaya gitmedik, istihdamımızı ise koruduk.”

Ayrıca Covid-19 tehdidini dikkate alarak üretim, dağıtım ile satış alanında farklı senaryoları ve stratejilerini devreye soktuklarını dile getiren Ertekin, “En değerli varlığımız olan çalışanlarımızın sağlıklarını ve iş hayatlarını ön planda tuttuk, tutuyoruz” diye konuştu.

Yeni yatırımlar yolda

Öte yandan; Erciyes Anadolu Holding, güçlü mali yapısıyla dikkat çekiyor. İlk 3 ayda cirosunu yüzde 6.5 artırıp 3 milyon 33 bin liraya taşıyan holdingin ihracatı ise 408 milyon dolar seviyesinde. ABD’ye yapılacak mağaza yatırımlarının akabinde bu rakamın 500 milyon dolara varacağı öngörülüyor. İstikbal, Bellona ve MondiHome markalarıyla adından söz ettiren Erciyes Anadolu, ihracat gibi iç satışlarını da arttırmakta kararlı olup indirim kampanyalarına ağırlık veriyor.