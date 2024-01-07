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Yaşam Ekip aracı sokak köpeğine çarptı
Yaşam

Ekip aracı sokak köpeğine çarptı

Yeniakit Publisher
2024-01-07 03:57:00 -
Ekip aracı sokak köpeğine çarptı

İzmir'in Çiğli ilçesinde seyir halindeki polis aracı, köpeğe çarpıp kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada 3 polis memuru yaralandı.

Kaza saat 01.30 sıralarında, Anadolu Caddesi Balatçık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan polis aracı, yoldaki sokak köpeğine çarparak kontrolden çıktı.

Savrulan araç, yol kenarındaki şarampole uçup ters döndü. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan polis memurları V.Ç., M.A. ve V.G., itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazada yaralanan 3 polis memuru, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Meydana gelen talihsiz kazada yaralanan polis memuru V.Ç.'nin ağır yaralandığı, diğer memurların ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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