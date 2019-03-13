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Ekinci’den "sabır" çağrısı

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, İsmet Paşa Caddesinde toplantı düzenledi.

13 Mart 2019 Çarşamba 16:10
Ekinci’den "sabır" çağrısı

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, İsmet Paşa Caddesinde toplantı düzenledi. Toplantıya halk tarafından yoğun ilgi gösterilirken aynı zamanda İYİ Parti Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal, CHP Malatya Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe ve İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak katıldı.


Burada yoğun bir kalabalığa hitap eden Ekinci, “İnanıyorum ki vatandaşlarımızın hepsi kararlı ve gönlünde mutlaka oy vereceği adayı belirlemiştir. Hepinizin gözlerinden okuyorum ‘Yeter artık, haksızlıklara karşı irademize sahip çıkalım’ diyorsunuz. Hepiniz görüyorsunuz, seçimin ne kadar adaletsiz geçtiğini. Hepiniz bu adil olmayan seçim sürecini biliyorsunuz. Sabredelim, 31 Mart akşamı bu adaletsiz düzen son bulacaktır” dedi.


Yapılan adaletsizliğe değinen Battalgazi Belediye Başkan adayı Ali Ekinci, “Bu seçim sürecinde hepimiz ötekiyiz bunlar vatandaş, hepimiz yanlışız bunlar doğruymuş. Bırakın bizi, kendi belediye başkanları dahi bunların adaletsiz olduğunu söylüyor. Kendi içlerinde dahi haksızlık yapanlar bu şehri, bu ilçeyi nasıl yönetecekler. Biz bunlara ‘menfaat şebekesi’ dedik. Daha dün bir belediye başkanı bunlara ‘şaibeli vekiller’ dedi. Demek ki bizler doğruyu söyledi, bu doğruyu gücümüz yettiği kadar haykıracağız. Malatya 5’ten büyüktür, Battalgazi 5’ten büyüktür demekten vazgeçmeyeceğiz” diye ifade etti.


Belediyecilik anlayışı ile ilgili konuşmasını sürdüren Ali Ekinci, “Bir belediyenin nasıl yönetilmesi ile ilgili vizyonu olmalıdır. Biz buna Belediyecilik Anlayışımız dedik. 10 maddeden oluşan bu Belediyecilik Anlayışımızın ilk maddesi Eşitlik Belediyeciliğidir. Herkes hukuk ve idare karşısında eşittir. Battalgazi sakinleri, ırk, din, dil, cinsiyet, etnik köken, farklı düşünce ve kanaatlerinden dolayı herhangi bir ayrıma tabi tutulmayacaktır. İşte bu bizim anlayışımızdır. Sadece bu anlayışımız dahi bu yapıdan ne kadar farklı olduğumuzun göstergesidir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 16:10
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