Ekimde 137 bin 401 konut satıldı

Konut satışında İstanbul 26 bin 41’yla başı çekti. Bu ilimizi 13 bin 466’yla Ankara, 8 bin 218’le İzmir izledi.

İlk 10 ayda ise konut satışı yüzde 15.2 gerileyerek 1 milyon 86 bin 539 oldu.

Talep yoğun

Türkiye’de yabancıya konut satışı, ekimde yüzde 12.1 artarak 5 bin 893’e çıktı. Yabancıya satışta ilk sırayı 2 bin 464 adetle İstanbul aldı. Bu şehrimizi bin 385’le Antalya, 359’la Ankara takip etti. İlk 10 ayda da yabancıya konut satışı yüzde 38 artarak 43 bin 372 oldu.

Ekimde İranlılar bin 265, Iraklılar 926, Ruslar 543 konut aldı.

İpoteklide artış

Ekimde ipotekli konut satışı yüzde 9.7 artarak 28 bin 49’a yükseldi. Toplam içinde ipotekli satışların payı yüzde 20.4 olarak kayıtlara geçti.

İlk 10 ayda ipotekli konut satışı yüzde 60.7 azalarak 209 bin 904’e düştü.

Yeni bir rekora ulaşılacak

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, Türkiye’nin yabancıya satışta rekora yürüdüğüne işaret ederek, “43 bini aşkın konut tüm zamanların zirvesi olan 45 bin 483 adede bizi bir adım daha yaklaştırdı” dedi. Durbakayım, “Kasımda yabancıya satışta yeni bir rekor seviyeye ulaşacağımızı düşünüyorum. 2021’i ise yaklaşık 55 bin adetle yeni bir zirvede kapatacağımızı öngörüyoruz” diye ekledi.