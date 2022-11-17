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Konut Projeleri Ekim’de 102 bin 660 konut satıldı
Konut Projeleri

Ekim’de 102 bin 660 konut satıldı

Ülke genelinde geçen ay 102 bin 660 konut satıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 14:24:00 -
Ekim’de 102 bin 660 konut satıldı

Ekim’de satılan konut sayısı aylık bazda yüzde 9.47, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 25.3 düştü. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre İstanbul 16 bin 987 adet ve yüzde 16.5 payla konut satışında başı çekti. Bu ili 8 bin 146 adet ve yüzde 7.9 payla Ankara, 6 bin 323 adet ve yüzde 6.2 payla Antalya izledi. Yabancıya satılan konut sayısı ise geçen ay 5 bin 377 oldu. Ekim’de Ruslar 2 bin 23 konut satın aldı. Rusları 498’le İranlılar, 310’la Iraklılar, 216’yla Ukraynalılar takip etti.

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