Ekim ayının en iyi mobil uygulama yayıncıları açıklandı

Mobil uygulama analiz şirketi Sensor Tower, Ekim ayında en çok tercih edilen mobil uygulama yayıncılarını açıkladı. Yayınlanan listeye göre Ekim ayının en iyi mobil uygulama yayınlayıcısı, 282 milyon indirme sayısı ile ABD merkezli teknoloji devi Google oldu.

Google tarafından yayınlanan uygulamalar, Google Play Store ve App Store'da en çok indirilen uygulamalar oldu.

Listenin ikinci sırasında, dev sosyal medya platformu Facebook yer aldı. Facebook'un mobil uygulamaları, Ekim ayında 221 milyondan fazla indirildi. Facebook'u, TikTok ve Microsoft takip etti.