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Aktüel Ekim ayında fizy’de en çok Ezhel ve İbrahim Tatlıses dinlendi
Aktüel

Ekim ayında fizy’de en çok Ezhel ve İbrahim Tatlıses dinlendi

Yeniakit Publisher
2020-11-09 11:57:25 -
Ekim ayında fizy’de en çok Ezhel ve İbrahim Tatlıses dinlendi

İSTANBUL (AA) - Dijital müzik platformu fizy’de Ekim ayının en çok dinlenenleri, Türkçe rap’in popüler ismi Ezhel ve arabeskin duayeni İbrahim Tatlıses oldu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, 35 milyondan fazla şarkıyla Türkiye’nin en çok tercih edilen dijital müzik platformu fizy’de ekim ayının en çok dinlenenleri, Türkçe rap denince ilk akla gelen isimlerinden Ezhel ve arabesk müziğin usta ismi İbrahim Tatlıses oldu. Sezen Aksu, Müslüm Gürses ve son dönemin en sevilen isimlerinden Ziynet Sali de platformun en çok dinlenen müzisyenleri arasında yer aldı.

Geniş arşiviyle her zevke hitap eden listelerin yer aldığı fizy’de ekim ayının en çok beğenilen şarkıları ise son dönemin popüler müzik gruplarından İkiye On Kala’nın "Kafamda Kentsel Dönüşümler" isimli parçası, Ece Mumay’ın eğlenceli şarkısı "Galaksi" ve sosyal medya fenomeni Didomido’nun büyük beğeni toplayan "Nimet" isimli şarkısı oldu.

fizy kullanıcıları bu ay en fazla Tarkan’ın "Ölürüm Sana" ve Demet Akalın’ın "Allah’ından Bul" parçalarını paylaştı. Ayrıca Mabel Matiz’in severek dinlenen şarkısı "Toy" ve Mustafa Ceceli’nin "Kendimce" şarkısı da en fazla paylaşılanlar arasında yer aldı.

- fizy’de en çok tercih edilen tür yine pop oldu

fizy’de ekim ayında dinleyiciler en çok pop, rap ve oldies kategorilerinin şarkılarını dinledi. fizy editörleri tarafından özenle hazırlanan listeler arasında ise en çok tercih edilenler şöyle sıralandı: "En Yeniler (Yerli)", "Günün Listesi", "fizy pop", "En Yeniler (Yabancı)", "2020 Yaz", "En Canlı Şarkılar", "90’lar Türkçe Pop", "fizy rap", "#EvdeHayatVar pop", "Pop Kış". Eylül ayında fizy’yi en çok dinleyen şehirlerin arasında ise; İstanbul, Ankara, Konya, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Kayseri ve Gaziantep yer aldı.

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