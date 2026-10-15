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Ekonomi Ekim ayı SED ödemeleri yapıldı mı? Bakan Göktaş duyurdu
Ekonomi

Ekim ayı SED ödemeleri yapıldı mı? Bakan Göktaş duyurdu

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Ekim ayı SED ödemeleri yapıldı mı? Bakan Göktaş duyurdu

Ekim ayı SED ödemelerinde beklenen açıklama geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların eğitim giderlerinin karşılanması ve aile ortamında desteklenmesi amacıyla bu ay toplam 2 milyar 233 milyon liralık ödemenin hesaplara aktarıldığını duyurdu. Ailelerin çocuklarını sosyal çevrelerinden koparmadan desteklemeyi hedefleyen program kapsamında yapılan ödemelerle ilgili açıklama, desteğin ne zaman yatırılacağını merak eden vatandaşların gündemine geldi.

Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla ekim ayına yönelik 2 milyar 233 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi hesaplara yatırıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için "Sosyal ve Ekonomik Destek"te bulunduklarını belirtti.

Bu doğrultuda, SED ile çocukları ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini vurgulayan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için çalıştıklarını ifade etti.

Göktaş, aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerinin altını çizerek, "Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla ekim ayına yönelik toplam 2 milyar 233 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık." açıklamasında bulundu.

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