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Ekonomi Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
Ekonomi

Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

3 Ekim Pazartesi günü eylül ayı enflasyon oranı açıklandı. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi ekim ayı kira artış oranının kaç olduğunu araştırmaya başladı. Peki, ekim ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır 2022?

Yeniakit Publisher
2022-10-03 10:44:00 -
Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 3,08, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,78 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 83,45, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 151,5 olarak kaydedildi. Peki ekim ayı kira artış oranı nasıl hesaplanıyor?

Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Kira artış oranın hesaplamalarında enflasyon oranı, bir sonraki ayın kira artış miktarı belirlemede etkendi. Ancak yılbaşından bu yana önüne geçilemez bir noktaya gelen ev kiralarında yeni bir düzenlemeye gidildi. Hem kiracıların haklarını korumak hem de konut sahipleri tarafından yapılan haksız zammın önüne geçmek için 'sabit oran' getirilmesine karar verildi.

Söz konusu sabit orana göre, aylık kira artışına maksimüm yüzde 25'lik bir sınır getirildi. Böylece geçerli kira sözleşmelerinde yapılacak zam oranı en fazla yüzde 25 olacak. Bu uygulama 1 Temmuz 2023'e kadar devam edecek.

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Ekim ayı kira artış oranı yüzde 25'lik oranda hesaplanacak.

Mevcut kira tutarı ile 25'i çarpıp, sonrasında çıkan tutarı 100'e bölün. Bulduğunuz rakam kira artış miktarınız olacaktır. Bu miktarı, var olan kiranız ile toplayarak zamlı kiranızı öğrenebilirsiniz.

 

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