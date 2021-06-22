Ekim Alptekin kimdir? Ekim Alptekin ne iş yapıyor? Ekim Alptekin Sezgin Baran Korkmaz’ın adamı mı?

Laik mahalle Sezgin Baran Korkmaz üzerinden bir birine fena girdi. Yılmaz Özdil, Artı1 TV'nin kuruluşunda finansörün Ekim Alptekin olduğunu söylüyor. Alptekin, kara para suçundan tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz’ın ortağı.

Ekim Alptekin kimdir?

Ekim Alptekin 1977 yılında dünyaya geldi. Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş'ın eski eşidir. Gayrimenkul, havacılık ve danışmanlıkla alanlarında faaliyet gösteren iş adamıdır. Halen Türkiye-ABD İş Konseyi'nin (TAİK) Başkanı ve Türk-Amerikan ilişkilerinin geliştirilmesinin savunucusudur.

Alptekin ailesi 1980 darbesinden sonra Hollanda'ya göç etti. Eğitim hayatını Hollanda'da tamamladı. ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde ve Temsilci Tom Lantos'ta personel olarak çalışmak üzere dokuz aylık bir burs aldı.

2005 yılında Alptekin, polis helikopterleri için güvenlik kameraları da dahil olmak üzere, Türkiye hükümetine terörle mücadele ekipmanı ve danışmanlık hizmetleri sağlayan bir işe başladı.

Aralık 2018'de Alptekin ve Bijan Rafiekian, federal lobicilik kurallarını ihlal etmek için bir komplo kurmakla suçlandı ve Alptekin, FBI müfettişlerine yanlış ifade vermekle de suçlandı. Nisan 2019'da Mueller Raporu olarak da bilinen 2016 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Rusya'nın Müdahalesine İlişkin Soruşturma Raporu'nda Alptekin'e atıfta bulunuldu. Alptekin son olarak Türkiye'de ve ABD'de kara para aklamak suçlamasıyla hakkında dava açılan Sezgin Baran Korkmaz'ın ortağı olduğuna ilişkin haberler çıktı.